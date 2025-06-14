60% женщин страдают после бритья — причина кроется в одной привычке

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждая девушка сталкивалась с этим: только что побрила ноги или зону бикини — и через пару часов появляется зуд, покраснение или даже высыпания. Почему это происходит и как правильно ухаживать за кожей, чтобы избежать неприятных последствий? Разбираемся вместе с экспертами.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Бритьё ног

Ошибки, которые усугубляют раздражение

1. Не стоит торопиться с повторным бритьем

Если кожа уже раздражена, дайте ей отдохнуть. Бритье по воспаленному участку не только усиливает покраснение, но и повышает риск инфицирования. Кроме того, на такой коже просто не получится достичь гладкого результата. Оптимально — выждать хотя бы пару дней, чтобы кожа восстановилась.

2. Зуд — не повод чесаться

Зуд — один из самых неприятных симптомов, но чесать кожу категорически нельзя. Это может повредить верхний слой, занести инфекцию и привести к появлению шрамов. Особенно опасно чесать зону бикини и подмышки, где кожа особенно тонкая и чувствительная.

Как помочь коже после бритья

Используйте правильные средства

После бритья лучше всего нанести специальное средство с успокаивающим и антисептическим действием. Ищите в составе:

Салициловую кислоту - помогает отшелушивать кожу и предотвращает врастание волосков.

Гликолевую кислоту - ускоряет обновление клеток.

Гамамелис - природный антисептик, снимает воспаление.

Алоэ вера - увлажняет и успокаивает раздражённую кожу.

Если вы не уверены, что подойдет именно вам — проконсультируйтесь с косметологом или специалистом по депиляции. В салонах часто советуют проверенные продукты, которые используют и рекомендуют своим клиентам.

Антибактериальный уход — не только при высыпаниях

Появление вросших волосков — частая проблема. Если есть даже малейшие признаки воспаления, ежедневно наносите антибактериальный крем. Это предотвратит осложнения и ускорит заживление.

Три интересных факта

Около 60% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с вросшими волосками после бритья. Салициловая кислота изначально использовалась в лечении кожных болезней, и только позже её начали добавлять в косметику. В Древнем Египте женщины удаляли волосы с тела с помощью пасты из меда и сахара — аналог современной шугаринг-пасты.

Уточнения

Салици́ловая кислота́ (от лат. salix "ива", из коры которой она была впервые выделена) — низкомолекулярное органическое соединение, 2-гидроксибензойная или фенольная кислота.

