Возраст сексуального расцвета у женщин: статистика, в которую никто не верил

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, наибольшее удовлетворение от интимной жизни женщины получают вовсе не в юности, как принято считать. По данным американского Национального института старения, пик сексуального наслаждения приходится на возраст от 45 до 60 лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разные стандарты женского фитнеса

Почему зрелый возраст — время сексуального расцвета

Учёные провели масштабное исследование, в котором приняли участие сотни женщин. Их опрашивали о качестве интимной жизни, уровне удовлетворения и уверенности в себе. Результаты удивили даже специалистов: женщины среднего и старшего возраста сообщили о наиболее ярких и гармоничных сексуальных переживаниях.

Причины такой тенденции кроются не только в физиологии, но и в психологии:

Опыт и самопознание. К этому возрасту женщины хорошо знают собственное тело и не стесняются открыто говорить о своих желаниях.

Эмоциональная зрелость. Они чувствуют себя более уверенно, что делает близость раскрепощённой и искренней.

Отказ от гонки за внешним идеалом. Многие перестают мучить себя диетами и жёсткими тренировками, оставляя силы на действительно важное — отношения и удовольствие.

Секс после менопаузы: возможно и приятно

Ещё один важный вывод: менопауза не ставит точку в сексуальной жизни. Наоборот, зрелые женщины демонстрируют высокий уровень сексуальной активности и получают настоящее удовольствие от близости. Отчасти это связано с тем, что в этом возрасте нередко исчезает страх незапланированной беременности, а партнёрство становится более глубоким и доверительным.

"Сексуальное удовлетворение не зависит от молодости тела, оно тесно связано с эмоциональной зрелостью и жизненным опытом", — подчёркивают исследователи.

3 интересных факта по теме

Согласно опросу британского портала Healthista, 61% женщин старше 50 лет считают свою сексуальную жизнь лучше, чем в 30. В 2022 году в Германии провели исследование, где установили, что женщины старше 45 лет чаще испытывают оргазм, чем в молодости. Многие зрелые женщины становятся более инициативными в интимной жизни, что положительно влияет на качество отношений.

Уточнения

Менопауза - окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

