Возраст сексуального расцвета у женщин: статистика, в которую никто не верил

Оказывается, наибольшее удовлетворение от интимной жизни женщины получают вовсе не в юности, как принято считать. По данным американского Национального института старения, пик сексуального наслаждения приходится на возраст от 45 до 60 лет.
Учёные провели масштабное исследование, в котором приняли участие сотни женщин. Их опрашивали о качестве интимной жизни, уровне удовлетворения и уверенности в себе. Результаты удивили даже специалистов: женщины среднего и старшего возраста сообщили о наиболее ярких и гармоничных сексуальных переживаниях.
Причины такой тенденции кроются не только в физиологии, но и в психологии:
Опыт и самопознание. К этому возрасту женщины хорошо знают собственное тело и не стесняются открыто говорить о своих желаниях.
Эмоциональная зрелость. Они чувствуют себя более уверенно, что делает близость раскрепощённой и искренней.
Отказ от гонки за внешним идеалом. Многие перестают мучить себя диетами и жёсткими тренировками, оставляя силы на действительно важное — отношения и удовольствие.
Ещё один важный вывод: менопауза не ставит точку в сексуальной жизни. Наоборот, зрелые женщины демонстрируют высокий уровень сексуальной активности и получают настоящее удовольствие от близости. Отчасти это связано с тем, что в этом возрасте нередко исчезает страх незапланированной беременности, а партнёрство становится более глубоким и доверительным.
"Сексуальное удовлетворение не зависит от молодости тела, оно тесно связано с эмоциональной зрелостью и жизненным опытом", — подчёркивают исследователи.
Согласно опросу британского портала Healthista, 61% женщин старше 50 лет считают свою сексуальную жизнь лучше, чем в 30.
В 2022 году в Германии провели исследование, где установили, что женщины старше 45 лет чаще испытывают оргазм, чем в молодости.
Многие зрелые женщины становятся более инициативными в интимной жизни, что положительно влияет на качество отношений.
Менопауза - окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.
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