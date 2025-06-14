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Хуже, чем спать в линзах: одна водная процедура — и зрение не вернуть

2:33
Здоровье

Контактные линзы дарят комфорт миллионам людей с плохим зрением. Однако эта удобная альтернатива очкам требует внимательного отношения. Один из самых распространённых и опасных промахов — входить в душ, не сняв линзы.

Глаз
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Медики бьют тревогу: такая, казалось бы, мелочь может стать причиной тяжёлого воспаления роговицы — кератита, который нередко заканчивается ухудшением зрения или даже слепотой.

Вода и линзы: риск, о котором не все знают

Почему линзы так опасны в душе? Ответ кроется в воде. Даже чистая на первый взгляд вода, которая поступает из насадки душа, может содержать патогенные микроорганизмы. Они легко оседают на линзах и попадают на роговицу глаза, где вызывают воспаление.

Особенно часто в подобных случаях встречается микробный кератит — острое инфекционное заболевание глаз, которое требует немедленного лечения. При запущенной форме оно может оставить после себя необратимые последствия.

Исследование: почти половина — в зоне риска

На эту проблему обратили внимание британские учёные. В исследовании приняли участие 78 человек, регулярно использующих контактные линзы. Почти каждый второй из них когда-либо сталкивался с кератитом.

Анализ показал интересную закономерность: большинство тех, кто переболел, признавались, что носили линзы во время купания или душа. Это ещё раз подтверждает прямую связь между водными процедурами и риском воспаления.

Что рекомендуют врачи

Чтобы избежать проблем со зрением, специалисты советуют:

  • Всегда снимать линзы перед душем, плаванием или умыванием лица.

  • Никогда не спать в линзах, даже если они позиционируются как "ночные".

  • Хранить линзы в стерильном растворе и соблюдать сроки их замены.

Если пренебречь этими простыми правилами, риск развития кератита увеличивается в 3-7 раз, предупреждают врачи.

3 интересных факта по теме:

  1. Кератит может развиться всего за сутки после контакта линз с нестерильной водой.

  2. Амёбы, живущие в водопроводной воде, способны вызывать особо тяжёлую форму кератита — акантамёбный.

  3. Ежегодно от инфекционных осложнений, связанных с линзами, страдают более 1 миллиона человек по всему миру.

Берегите своё зрение — оно не подлежит восстановлению.

Уточнения

Керати́т - воспаление роговицы глаза, проявляющееся преимущественно её помутнением, изъязвлением, болью и покраснением глаза.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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