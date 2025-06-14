Хуже, чем спать в линзах: одна водная процедура — и зрение не вернуть

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контактные линзы дарят комфорт миллионам людей с плохим зрением. Однако эта удобная альтернатива очкам требует внимательного отношения. Один из самых распространённых и опасных промахов — входить в душ, не сняв линзы.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз

Медики бьют тревогу: такая, казалось бы, мелочь может стать причиной тяжёлого воспаления роговицы — кератита, который нередко заканчивается ухудшением зрения или даже слепотой.

Вода и линзы: риск, о котором не все знают

Почему линзы так опасны в душе? Ответ кроется в воде. Даже чистая на первый взгляд вода, которая поступает из насадки душа, может содержать патогенные микроорганизмы. Они легко оседают на линзах и попадают на роговицу глаза, где вызывают воспаление.

Особенно часто в подобных случаях встречается микробный кератит — острое инфекционное заболевание глаз, которое требует немедленного лечения. При запущенной форме оно может оставить после себя необратимые последствия.

Исследование: почти половина — в зоне риска

На эту проблему обратили внимание британские учёные. В исследовании приняли участие 78 человек, регулярно использующих контактные линзы. Почти каждый второй из них когда-либо сталкивался с кератитом.

Анализ показал интересную закономерность: большинство тех, кто переболел, признавались, что носили линзы во время купания или душа. Это ещё раз подтверждает прямую связь между водными процедурами и риском воспаления.

Что рекомендуют врачи

Чтобы избежать проблем со зрением, специалисты советуют:

Всегда снимать линзы перед душем, плаванием или умыванием лица.

Никогда не спать в линзах, даже если они позиционируются как "ночные".

Хранить линзы в стерильном растворе и соблюдать сроки их замены.

Если пренебречь этими простыми правилами, риск развития кератита увеличивается в 3-7 раз, предупреждают врачи.

3 интересных факта по теме:

Кератит может развиться всего за сутки после контакта линз с нестерильной водой. Амёбы, живущие в водопроводной воде, способны вызывать особо тяжёлую форму кератита — акантамёбный. Ежегодно от инфекционных осложнений, связанных с линзами, страдают более 1 миллиона человек по всему миру.

Берегите своё зрение — оно не подлежит восстановлению.

Уточнения

Керати́т - воспаление роговицы глаза, проявляющееся преимущественно её помутнением, изъязвлением, болью и покраснением глаза.

