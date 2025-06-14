Поседели в 30 — не спешите паниковать: у этого цвета может быть обратный ход

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2:54
Здоровье

Седина — не просто признак старения. Это целый спектр биологических, генетических и поведенческих факторов, который отражается у нас на голове. Почему же волосы теряют цвет, и всегда ли это необратимо?

Седые волосы
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Седые волосы

Что стоит за поседением

Главным героем процесса является меланин - пигмент, отвечающий за оттенок волос. Его вырабатывают особые клетки — меланоциты. Когда они прекращают свою активность, волосы обесцвечиваются.

С возрастом меланоциты замедляют работу — к 50 годам седина может покрывать до половины головы. Но иногда первые серебристые пряди появляются уже в 30, и это считается вариантом нормы.

Гены, этнос и привычки

  1. Наследственность - если ваши родители рано седеют, шанс повторить их путь высок.

  2. Этническая предрасположенность - например, у азиатов и афроамериканцев седина появляется позже, чем у европейцев.

  3. Курение - враг №1 молодости. Исследования подтверждают: курильщики седеют в 2,5 раза быстрее, чем те, кто не курит.

Когда седина — сигнал о проблеме

Иногда потеря цвета — не просто возрастная особенность, а симптом:

  • Аутоиммунные заболевания (например, витилиго)

  • Сбои в работе щитовидной железы

  • Последствия химио- и лучевой терапии

  • Дефицит витамина B12 - ведет не только к седине, но и к выпадению волос

В некоторых случаях, особенно при восполнении B12 или лечении заболеваний, цвет волос может частично вернуться.

Стресс: миф или реальность

Многие связывают появление седины с переживаниями. Некоторые исследования действительно обнаружили корреляцию, но научного консенсуса нет. Одна из теорий — стресс влияет на стволовые клетки, питающие меланоциты.

Что предлагает современность

Косметология давно научилась маскировать седину, но решить проблему на корню — сложнее. Пока ученые ищут способы "включить" меланоциты обратно, медики напоминают: лучшее, что мы можем сделать — заботиться о себе.

  • Ешьте сбалансированно

  • Спите достаточно

  • Откажитесь от курения

  • Контролируйте хронические заболевания

Три факта о седине, которые вы могли не знать:

  • У некоторых людей седые волосы появляются еще до 20 лет — это называется преждевременной сединой.

  • В Древнем Риме седина считалась признаком благородства, а не старости.

  • Самыми "неседыми" в мире считаются коренные жители Аляски и Японии — у них седина нередко появляется после 60.

Седые волосы — не повод для тревоги, а естественный этап жизни. Иногда принятие — лучшая стратегия, чем бесконечная борьба.

Уточнения

Седые волосы седина́ - волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
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