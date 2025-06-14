Поседели в 30 — не спешите паниковать: у этого цвета может быть обратный ход

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Седина — не просто признак старения. Это целый спектр биологических, генетических и поведенческих факторов, который отражается у нас на голове. Почему же волосы теряют цвет, и всегда ли это необратимо?

Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Седые волосы

Что стоит за поседением

Главным героем процесса является меланин - пигмент, отвечающий за оттенок волос. Его вырабатывают особые клетки — меланоциты. Когда они прекращают свою активность, волосы обесцвечиваются.

С возрастом меланоциты замедляют работу — к 50 годам седина может покрывать до половины головы. Но иногда первые серебристые пряди появляются уже в 30, и это считается вариантом нормы.

Гены, этнос и привычки

Наследственность - если ваши родители рано седеют, шанс повторить их путь высок. Этническая предрасположенность - например, у азиатов и афроамериканцев седина появляется позже, чем у европейцев. Курение - враг №1 молодости. Исследования подтверждают: курильщики седеют в 2,5 раза быстрее, чем те, кто не курит.

Когда седина — сигнал о проблеме

Иногда потеря цвета — не просто возрастная особенность, а симптом:

Аутоиммунные заболевания (например, витилиго)

Сбои в работе щитовидной железы

Последствия химио- и лучевой терапии

Дефицит витамина B12 - ведет не только к седине, но и к выпадению волос

В некоторых случаях, особенно при восполнении B12 или лечении заболеваний, цвет волос может частично вернуться.

Стресс: миф или реальность

Многие связывают появление седины с переживаниями. Некоторые исследования действительно обнаружили корреляцию, но научного консенсуса нет. Одна из теорий — стресс влияет на стволовые клетки, питающие меланоциты.

Что предлагает современность

Косметология давно научилась маскировать седину, но решить проблему на корню — сложнее. Пока ученые ищут способы "включить" меланоциты обратно, медики напоминают: лучшее, что мы можем сделать — заботиться о себе.

Ешьте сбалансированно

Спите достаточно

Откажитесь от курения

Контролируйте хронические заболевания

Три факта о седине, которые вы могли не знать:

У некоторых людей седые волосы появляются еще до 20 лет — это называется преждевременной сединой.

В Древнем Риме седина считалась признаком благородства, а не старости.

Самыми "неседыми" в мире считаются коренные жители Аляски и Японии — у них седина нередко появляется после 60.

Седые волосы — не повод для тревоги, а естественный этап жизни. Иногда принятие — лучшая стратегия, чем бесконечная борьба.

Уточнения

Седые волосы седина́ - волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

