Крем может всё испортить: как не угробить кожу из-за банальной ошибки

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоите перед полкой с кремами, и все баночки кричат: "Я — твой идеальный выбор!"? Знакомо. Но у кожи — свои потребности. И если ошибиться, можно не только выбросить деньги, но и усугубить проблемы.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка

Правильный уход начинается с одного простого шага — знать свой тип кожи. Вот подробный и понятный гид, который поможет вам найти именно то средство, которое будет работать, а не просто красиво выглядеть на полке.

С чего начать: зеркало и честность

Первое, что нужно сделать — внимательно присмотреться к себе

Сухая кожа : часто ощущается стянутой после умывания, может шелушиться, выглядеть тусклой.

Вам подойдут: керамиды, гиалуроновая кислота, масла ши и жожоба, плотные текстуры. Ищите слова "восстанавливающий", "питательный", "для очень сухой кожи".

Жирная кожа : блестит, особенно в Т-зоне, расширенные поры, высыпания.

Вам нужны: гелевые или флюидные текстуры, салициловая кислота, цинк, ниацинамид. Пометки "некомедогенно", "матирующий", "контроль жирности" - ваши ориентиры.

Комбинированная кожа : жирная Т-зона и нормальные или сухие щеки.

Идеальны: лёгкие увлажняющие средства с матирующим эффектом. Ищите слова "балансирующий", "для комбинированной кожи".

Нормальная кожа - редкость! Она выглядит ровно, без жирного блеска и шелушений.

Поддерживайте результат: легкие кремы и флюиды с увлажняющим и защитным эффектом.

Не забывайте про возраст и особенности

Тип кожи — не всё. Учитывайте:

Возраст : после 25-30 лет коже нужны антиоксиданты (витамин С), а после 35-40 — ретинол, пептиды, средства против морщин.

Проблемы кожи : пигментация, купероз, акне — требуют специальных компонентов: арбутин, рутин, азелаиновая кислота.

Состав: первые 5-7 ингредиентов — это основа формулы. Именно на них и стоит обращать внимание.

Золотое правило: тестируйте

Перед тем как нанести крем на лицо, сделайте пробу на коже за ухом или в сгибе локтя. Нет покраснения и зуда через сутки? Значит, средство можно использовать.

3 интересных факта о коже и кремах:

Увлажняющие средства не добавляют влагу, а удерживают её - поэтому важно наносить их на чуть влажную кожу. Жирная кожа тоже нуждается в увлажнении - пересушивание провоцирует еще большее выделение кожного сала. Состояние кожи может меняться по сезонам - летом она может стать жирнее, а зимой — суше, и уход стоит адаптировать.