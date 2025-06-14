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Крем может всё испортить: как не угробить кожу из-за банальной ошибки

2:55
Здоровье

Стоите перед полкой с кремами, и все баночки кричат: "Я — твой идеальный выбор!"? Знакомо. Но у кожи — свои потребности. И если ошибиться, можно не только выбросить деньги, но и усугубить проблемы.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка

Правильный уход начинается с одного простого шага — знать свой тип кожи. Вот подробный и понятный гид, который поможет вам найти именно то средство, которое будет работать, а не просто красиво выглядеть на полке.

С чего начать: зеркало и честность

Первое, что нужно сделать — внимательно присмотреться к себе

  • Сухая кожа: часто ощущается стянутой после умывания, может шелушиться, выглядеть тусклой.
    Вам подойдут: керамиды, гиалуроновая кислота, масла ши и жожоба, плотные текстуры. Ищите слова "восстанавливающий", "питательный", "для очень сухой кожи".

  • Жирная кожа: блестит, особенно в Т-зоне, расширенные поры, высыпания.
    Вам нужны: гелевые или флюидные текстуры, салициловая кислота, цинк, ниацинамид. Пометки "некомедогенно", "матирующий", "контроль жирности" - ваши ориентиры.

  • Комбинированная кожа: жирная Т-зона и нормальные или сухие щеки.
    Идеальны: лёгкие увлажняющие средства с матирующим эффектом. Ищите слова "балансирующий", "для комбинированной кожи".

  • Нормальная кожа - редкость! Она выглядит ровно, без жирного блеска и шелушений.
    Поддерживайте результат: легкие кремы и флюиды с увлажняющим и защитным эффектом.

Не забывайте про возраст и особенности

Тип кожи — не всё. Учитывайте:

  • Возраст: после 25-30 лет коже нужны антиоксиданты (витамин С), а после 35-40 — ретинол, пептиды, средства против морщин.

  • Проблемы кожи: пигментация, купероз, акне — требуют специальных компонентов: арбутин, рутин, азелаиновая кислота.

  • Состав: первые 5-7 ингредиентов — это основа формулы. Именно на них и стоит обращать внимание.

Золотое правило: тестируйте

Перед тем как нанести крем на лицо, сделайте пробу на коже за ухом или в сгибе локтя. Нет покраснения и зуда через сутки? Значит, средство можно использовать.

3 интересных факта о коже и кремах:

  1. Увлажняющие средства не добавляют влагу, а удерживают её - поэтому важно наносить их на чуть влажную кожу.

  2. Жирная кожа тоже нуждается в увлажнении - пересушивание провоцирует еще большее выделение кожного сала.

  3. Состояние кожи может меняться по сезонам - летом она может стать жирнее, а зимой — суше, и уход стоит адаптировать.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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