Крем может всё испортить: как не угробить кожу из-за банальной ошибки

Стоите перед полкой с кремами, и все баночки кричат: "Я — твой идеальный выбор!"? Знакомо. Но у кожи — свои потребности. И если ошибиться, можно не только выбросить деньги, но и усугубить проблемы.
Правильный уход начинается с одного простого шага — знать свой тип кожи. Вот подробный и понятный гид, который поможет вам найти именно то средство, которое будет работать, а не просто красиво выглядеть на полке.
Сухая кожа: часто ощущается стянутой после умывания, может шелушиться, выглядеть тусклой.
Вам подойдут: керамиды, гиалуроновая кислота, масла ши и жожоба, плотные текстуры. Ищите слова "восстанавливающий", "питательный", "для очень сухой кожи".
Жирная кожа: блестит, особенно в Т-зоне, расширенные поры, высыпания.
Вам нужны: гелевые или флюидные текстуры, салициловая кислота, цинк, ниацинамид. Пометки "некомедогенно", "матирующий", "контроль жирности" - ваши ориентиры.
Комбинированная кожа: жирная Т-зона и нормальные или сухие щеки.
Идеальны: лёгкие увлажняющие средства с матирующим эффектом. Ищите слова "балансирующий", "для комбинированной кожи".
Нормальная кожа - редкость! Она выглядит ровно, без жирного блеска и шелушений.
Поддерживайте результат: легкие кремы и флюиды с увлажняющим и защитным эффектом.
Тип кожи — не всё. Учитывайте:
Возраст: после 25-30 лет коже нужны антиоксиданты (витамин С), а после 35-40 — ретинол, пептиды, средства против морщин.
Проблемы кожи: пигментация, купероз, акне — требуют специальных компонентов: арбутин, рутин, азелаиновая кислота.
Состав: первые 5-7 ингредиентов — это основа формулы. Именно на них и стоит обращать внимание.
Перед тем как нанести крем на лицо, сделайте пробу на коже за ухом или в сгибе локтя. Нет покраснения и зуда через сутки? Значит, средство можно использовать.
Увлажняющие средства не добавляют влагу, а удерживают её - поэтому важно наносить их на чуть влажную кожу.
Жирная кожа тоже нуждается в увлажнении - пересушивание провоцирует еще большее выделение кожного сала.
Состояние кожи может меняться по сезонам - летом она может стать жирнее, а зимой — суше, и уход стоит адаптировать.
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