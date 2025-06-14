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Такой отдых помогает забыть про боль в спине — удивительные результаты исследования

1:03
Здоровье

Исследователи обнаружили, что люди, способные выбираться на природу, говорят, что это позволяет им общаться с другими на социальном уровне, тогда как в противном случае они могли бы проводить большую часть своего времени в помещении и в изоляции.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Это давало им некоторую степень отвлечения от боли и чувство эскапизма от повседневной жизни, и они наслаждались возможностью заниматься спортом в приятной обстановке, предпочитая ее спортзалам или аналогичным местам.

Кроме того, по словам опрошенных, такие природные особенности, как свежий воздух, звуковое и визуальное присутствие воды, помогали им обрести чувство спокойствия, которое снимало стресс и беспокойство, вызванные их уровнем боли.

Однако у них были опасения по поводу доступности некоторых пространств, поскольку такие факторы, как неустойчивая или неровная местность и нехватка мест для сидения, могли снизить их удовольствие от посещения определенных мест и сделать их менее склонными к посещению.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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