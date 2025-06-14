Такой отдых помогает забыть про боль в спине — удивительные результаты исследования

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи обнаружили, что люди, способные выбираться на природу, говорят, что это позволяет им общаться с другими на социальном уровне, тогда как в противном случае они могли бы проводить большую часть своего времени в помещении и в изоляции.

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff Боль в спине у девушки

Это давало им некоторую степень отвлечения от боли и чувство эскапизма от повседневной жизни, и они наслаждались возможностью заниматься спортом в приятной обстановке, предпочитая ее спортзалам или аналогичным местам.

Кроме того, по словам опрошенных, такие природные особенности, как свежий воздух, звуковое и визуальное присутствие воды, помогали им обрести чувство спокойствия, которое снимало стресс и беспокойство, вызванные их уровнем боли.

Однако у них были опасения по поводу доступности некоторых пространств, поскольку такие факторы, как неустойчивая или неровная местность и нехватка мест для сидения, могли снизить их удовольствие от посещения определенных мест и сделать их менее склонными к посещению.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.



