Не только бодрит: этот напиток неожиданно спасает один из самых важных органов

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый глоток утреннего кофе — это не только заряд бодрости, но и возможная поддержка одному из самых незаметных, но жизненно важных органов. Всё больше исследований подтверждают: кофе может быть настоящим союзником печени.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Что делает печень и чем ей грозит перегрузка

Печень — это наш главный "фильтр": она обезвреживает токсины, регулирует обмен веществ и помогает переваривать пищу. Но если орган сталкивается с хроническим воспалением, развивается фиброз, а со временем — цирроз.

И вот тут появляется кофе.

Почему кофе помогает

Кофе — это не просто кофеин. Он содержит сотни веществ, среди которых выделяются антиоксиданты — хлорогеновые кислоты и кафестол. Эти вещества снижают окислительный стресс — процесс, при котором клетки печени повреждаются под действием свободных радикалов.

Кроме того, у любителей кофе ниже уровень АЛТ — фермента, рост которого обычно указывает на воспаление печени. Это может говорить о том, что кофе поддерживает здоровье гепатоцитов — клеток печени.

Самое интересное: снижение риска цирроза

У людей, которые пьют 2-4 чашки кофе в день, значительно ниже риск развития цирроза — даже при наличии вирусного гепатита или в прошлом — злоупотребления алкоголем.

Важно: кофе не нейтрализует последствия алкоголя, но демонстрирует независимый защитный эффект.

Какой кофе полезнее

Исследования не делают акцента на способе приготовления — фильтрованный, растворимый или эспрессо. Главное — умеренность. Избыток кофеина может привести к нервозности и бессоннице.

Кофе не заменит здорового образа жизни. Но несколько чашек в день — это не просто привычка, а способ помочь печени справляться с её невидимой, но колоссальной работой.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

