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Клубника или черника? Цвет ягод подскажет, чем они помогут организму

1:57
Здоровье

Чем насыщеннее цвет у ягоды — тем больше пользы для организма. Особенно это важно после шестидесяти, когда каждое вещество, поддерживающее зрение, сосуды и память, буквально на вес золота. Ягоды — настоящие защитники, и каждая из них "работает" по-своему.

Черника
Фото: flickr.com by Thomas Mues, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Черника

Синие и фиолетовые: черника и голубика

Их сила — в антоцианах. Эти вещества:

  • улучшают зрение и защищают глазное дно;

  • укрепляют сосуды и улучшают микроциркуляцию;

  • поддерживают память и ясность мышления;

  • борются с воспалениями на клеточном уровне.

Ешьте в свежем виде, добавляйте в йогурты или замораживайте на зиму — свойства сохраняются.

Красные: клюква и брусника

Эти ягоды особенно важны для профилактики заболеваний мочевыводящей системы. Благодаря проантоцианидам и органическим кислотам они:

  • создают в организме среду, неблагоприятную для бактерий;

  • укрепляют иммунитет за счёт витамина С;

  • отлично сочетаются с мясом, птицей, кашами и морсами.

Терпкий вкус — не помеха, а бонус: меньше сахара и больше пользы.

Розовые и ароматные: малина и клубника

Настоящее летнее удовольствие с полезным эффектом:

  • поддерживают сердце и сосуды;

  • содержат эллаговую кислоту, фолиевую и витамин С;

  • снижают воспаления и улучшают настроение.

Идеальны свежими, но подходят и замороженные — вкус остаётся, а польза никуда не девается.

Почему цвет важен

Цвет в растениях — это маркер, за которым стоят антиоксиданты. Чем темнее, тем насыщеннее — а значит, тем больше пользы в каждом укусе. Цветные ягоды укрепляют здоровье, замедляют возрастные изменения и делают рацион разнообразным и вкусным.

Пусть на вашей тарелке будет радуга — организм скажет спасибо.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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