Диетологи в шоке: вот почему нужно есть черешню каждый день – секрет раскрыт

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова сообщила, что взрослым людям можно употреблять до 200 граммов черешни в день.

Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черешня

Однако при синдроме раздражённого кишечника или сахарном диабете рекомендуется ограничить порцию до 150 граммов. В случае обострения панкреатита от этой ягоды лучше воздержаться, уточнила врач.

Черешня содержит 1,6 грамма клетчатки на 100 граммов, что способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры. Она также поддерживает рост полезных бактерий в кишечнике, оказывая пробиотическое действие. Антоцианы, присутствующие в черешне, уменьшают воспаление слизистой оболочки желудка, а её низкая кислотность делает её безопасной для употребления даже при гастрите, в отличие от вишни, сообщает Газета.Ru.

"Более того, черешня помогает печени: хлорогеновая кислота в составе снижает окислительный стресс и поддерживает детоксикацию", — добавила Тарасова.

Благодаря своим полезным свойствам, черешня может быть использована для профилактики обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она не вызывает вздутия при умеренном употреблении и является гипоаллергенным продуктом.

Ольга Тарасова подчеркнула, что суточная норма черешни составляет до 200 граммов, но при некоторых заболеваниях необходимо проявлять осторожность. Например, при сахарном диабете рекомендуется ограничить количество черешни до 150 граммов из-за её гликемического индекса, равного 25. В период обострения панкреатита от употребления этой ягоды лучше отказаться из-за высокого содержания клетчатки. Черешню рекомендуется есть отдельно от основных приёмов пищи — за 30 минут до еды или через полтора часа после, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.



