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Тремор-счетчик: как дрожание рук выдает болезнь Паркинсона — не пропустите тревожный звонок

2:44
Здоровье

Одним из первых признаков болезни Паркинсона, как рассказала доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Минздрава России Наталья Суворинова, является тремор рук, напоминающий счет монет или катание пилюль.

Руки пожилого человека
Фото: commons.wikimedia.org by marina guimarães, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Руки пожилого человека

Болезнь Паркинсона — это хроническое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором затрудняются движения. Обычно она проявляется после 50 лет, но иногда может начаться и в более молодом возрасте, даже в подростковом. Факторы, способствующие развитию болезни, включают травмы головы, прием некоторых лекарств, злоупотребление алкоголем или наркотиками, а также наследственность.

Первые симптомы часто включают неловкость в движениях рук или ног, из-за чего пациент может неожиданно споткнуться и упасть. Затем появляется тремор, чаще всего в одной руке, но также может затрагивать голову или туловище, сообщает Газета.Ru.

Врач отметила, что пациенты обычно обращаются за медицинской помощью именно из-за тремора, который возникает в состоянии покоя и уменьшается при целенаправленных движениях.

"В медицинской литературе паркинсонический тремор нередко называют "счет монет" или "катание пилюль": большой палец пациента ритмично ударяет по среднему и указательному пальцу, как будто что-то пересчитывает", — рассказала Суворинова.

Со временем к тремору добавляется общая скованность. Пациенту становится сложно вставать с кровати и начинать ходить, но через несколько минут скованность уменьшается, и походка ускоряется. В этот момент пациент уже не может быстро остановиться и продолжает двигаться по инерции, что может привести к опасным ситуациям, например, выходу на тротуар или падению из окна.

Еще одним характерным признаком болезни Паркинсона, по словам эксперта, является "паркинсоническое топтание" — перед началом движения пациент некоторое время топчется на месте. Больные часто принимают позу с сутулой спиной, прижатыми к телу локтями и полусогнутыми ногами. Лицо обычно выглядит амимичным, с застывшим выражением печали или скорби. Речь становится тихой и монотонной, пациенты медлительны, долго обдумывают ответы и могут многократно повторять одну и ту же фразу.

На сегодняшний день болезнь Паркинсона неизлечима, однако лечение направлено на облегчение симптомов, улучшение качества жизни и продление ее продолжительности.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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