Каждую ночь он поднимает пыль и сушит слизистые: как привычное устройство мешает сну и повышает риск воспалений

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом вентилятор кажется спасением от духоты. Но оставлять его включённым на всю ночь — не лучшая идея. Постоянная циркуляция воздуха вызывает быстрое испарение влаги со слизистых носа и горла. Результат — сухость, першение и повышенная уязвимость к вирусам и бактериям. Кроме того, вентилятор поднимает пыль с пола и постельного белья. Это усиливает риск аллергических реакций, особенно у тех, кто склонен к респираторным заболеваниям.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Почему не стоит спать с вентилятором

Холодный воздушный поток снижает температуру тела, что может привести к мышечным спазмам и нарушению кровообращения. В долгосрочной перспективе это способно вызвать воспаления в суставах. К тому же усиливается испарение влаги с кожи — она становится сухой и обезвоженной.

Как использовать вентилятор без вреда

Если без вентилятора никак, есть безопасный способ. Поставь таймер на полтора часа — этого хватит, чтобы уснуть, а дальше устройство отключится само. Направь вентилятор не на себя, а на стену или в угол комнаты, чтобы избежать прямого обдува.

Также регулярно очищай лопасти, проводи влажную уборку и стирай постельное бельё минимум раз в неделю — это поможет сократить количество пыли в воздухе.

Уточнения

Вентилятор - механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.





Острые респираторные заболевания (ОРЗ) — группа разнородных по локализации и этиологии воспалительных заболеваний дыхательных путей, включающая в себя острые респираторные инфекции и острые заболевания неинфекционной этиологии. По локализации делятся на заболевания верхних и нижних дыхательных путей. К острым респираторным заболеваниям относятся заболевания, сопровождающиеся катарально-респираторным синдромом.



