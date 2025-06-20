Сладкие 10 минут сна, за которые потом платишь весь день

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие привычно откладывают пробуждение, нажимая кнопку повтора будильника — в надежде подремать чуть-чуть дольше. Но такие несколько лишних минут на самом деле вредят организму. Вместо полноценного отдыха мы получаем фрагментированный сон, который не даёт нужного восстановления.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Будильник

Почему не стоит нажимать "ещё 5 минут"

Учёные выяснили, что более половины людей проводят утренние 10-11 минут в дремоте между сигналами будильника. Участников исследования разделили на три группы: те, кто откладывает подъём на 3 минуты, те, кто дремлет более 6 минут, и те, кто нажимает кнопку повтора до 20 минут подряд. Самое частое последствие — так называемая инерция сна: состояние спутанности, сонливости и усталости после пробуждения.

Кому это особенно свойственно

Женщины чаще прибегают к повторным сигналам, и в будние дни таких "переключений" становится ещё больше. Интересно, что те, кто спит очень мало — менее пяти часов, — почти не используют эту функцию. А вот "любители поспать" — спящие более девяти часов — наоборот, нередко возвращаются в сон по нескольку раз за утро.

Почему лучше просыпаться сразу

Каждое прерывание сна будильником — это удар по самым важным стадиям сна, особенно фазе быстрого сна. Это ухудшает концентрацию, снижает работоспособность и может вызывать раздражительность. Так что лучшая привычка — просыпаться с первого сигнала, даже если поначалу это не даётся легко.

Уточнения

Буди́льник - часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.

