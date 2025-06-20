Сладкие 10 минут сна, за которые потом платишь весь день

Многие привычно откладывают пробуждение, нажимая кнопку повтора будильника — в надежде подремать чуть-чуть дольше. Но такие несколько лишних минут на самом деле вредят организму. Вместо полноценного отдыха мы получаем фрагментированный сон, который не даёт нужного восстановления.
Учёные выяснили, что более половины людей проводят утренние 10-11 минут в дремоте между сигналами будильника. Участников исследования разделили на три группы: те, кто откладывает подъём на 3 минуты, те, кто дремлет более 6 минут, и те, кто нажимает кнопку повтора до 20 минут подряд. Самое частое последствие — так называемая инерция сна: состояние спутанности, сонливости и усталости после пробуждения.
Кому это особенно свойственно
Женщины чаще прибегают к повторным сигналам, и в будние дни таких "переключений" становится ещё больше. Интересно, что те, кто спит очень мало — менее пяти часов, — почти не используют эту функцию. А вот "любители поспать" — спящие более девяти часов — наоборот, нередко возвращаются в сон по нескольку раз за утро.
Почему лучше просыпаться сразу
Каждое прерывание сна будильником — это удар по самым важным стадиям сна, особенно фазе быстрого сна. Это ухудшает концентрацию, снижает работоспособность и может вызывать раздражительность. Так что лучшая привычка — просыпаться с первого сигнала, даже если поначалу это не даётся легко.
Буди́льник - часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.
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