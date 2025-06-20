Эти блюда усиливают риск теплового удара — но мы продолжаем их есть

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда на улице становится по-настоящему жарко, не только солнце становится источником риска — еда тоже может сыграть злую шутку. Некоторые продукты увеличивают нагрузку на организм и повышают риск теплового удара. Так, солёная пища способна нарушить водно-солевой баланс, особенно если её сочетать с алкоголем.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солёные огурцы

Что не стоит есть в жару

Жирные блюда требуют больше усилий для переваривания. Организм тратит на это энергию, которая в жару и без того на исходе. Белковые продукты также создают нагрузку: чтобы переработать белок, нужно много воды, а её в жару часто не хватает.

Что опасно пить

Кофеин и алкоголь ускоряют выведение жидкости из организма. Это может привести к обезвоживанию — главному фактору, провоцирующему перегрев. Потому в летние дни такие напитки лучше свести к минимуму.

Как питаться в летнюю жару

Летом лучше делать ставку на лёгкие и водянистые блюда. Свежие овощи, фрукты, ягоды, кисломолочные продукты, каши и супы — всё это помогает поддерживать водный баланс. И, конечно, вода — главный союзник в жару.

Когда лучше есть

С 11 до 16 часов — самое жаркое время суток. В этот период лучше ограничиться лёгкими перекусами, а основные приёмы пищи перенести на утренние или вечерние часы. Такой подход поможет организму легче переносить высокие температуры.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

