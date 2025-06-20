Этот TikTok-тренд может оставить вас с сухими глазами и проблемами

В TikTok стремительно набрал популярность новый тренд — сбривать ресницы. Всё началось с видео, где один из пользователей представил это как способ добавить мужественности во внешность. И хотя идея быстро распространилась, с точки зрения физиологии она не имеет под собой никакой основы: длина ресниц не зависит от пола, а формируется под влиянием генетики и окружающей среды.
Ресницы — не просто декоративный элемент. Они защищают глаза от пыли, микрочастиц и инфекций, удерживают влагу и направляют потоки воздуха так, чтобы глаза не пересыхали. Это природный барьер, который работает круглосуточно.
Что может пойти не так
Сбривание ресниц может привести к раздражению, сухости глаз и даже более серьёзным повреждениям. Без естественной защиты глаза становятся уязвимыми для внешней среды, что увеличивает риск воспалений и инфекций. Восстановление ресниц занимает долгое время, а в некоторых случаях рост может нарушиться.
Лучше не экспериментировать
В погоне за оригинальностью легко забыть о простом — здоровье важнее модных причуд. Оставьте ресницы в покое: они выполняют важную работу, о которой мы редко задумываемся.
TikTok - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.
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