Кишечник против химии: нашёлся герой в тарелке

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные обнаружили, что определённые виды клетчатки способны снижать уровень опасных соединений ПФАС в крови. Эти токсичные вещества накапливаются в тканях, могут нарушать работу гормональной системы и даже повышают риск онкологии. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health и стало первым, в котором зафиксировано влияние питания на выведение ПФАС из организма.

Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domian Клетчатка

Как клетчатка помогает вывести токсины

В исследовании приняли участие 72 мужчины. Половина из них в течение месяца принимала бета-глюкан — вид растворимой клетчатки — по капсуле перед каждым приёмом пищи. Контрольной группе давали рисовую добавку. Через четыре недели у первой группы уровень двух разновидностей ПФАС (ПФОА и ПФОС) снизился в среднем на 8 %.

Как это работает

Клетчатка образует в кишечнике гелеобразную массу, которая мешает всасыванию желчных кислот. Поскольку именно с ними ПФАС проникают в кровь, блокирование этого пути помогает вывести токсины естественным способом. Тело избавляется от опасных соединений через пищеварительный тракт, прежде чем они успевают нанести вред.

Не вся клетчатка одинаково полезна

Учёные подчёркивают: пока доказана эффективность только определённых видов клетчатки, таких как бета-глюкан. Не все продукты с высоким содержанием клетчатки обладают таким эффектом, поэтому тема требует дальнейших исследований. Тем не менее, этот шаг может стать основой новых подходов к детоксикации через питание.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

