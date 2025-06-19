Смертельно опасная ошибка, которую легко повторить дома

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Техасе 71-летняя женщина погибла после того, как для промывания носа использовала воду из-под крана. Вода оказалась заражённой Naegleria fowleri — амебой, которая способна проникать в мозг через носовые ходы. Это один из самых редких, но смертельно опасных видов инфекции, известных медицине.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Неглерия Фоулера

Чистая вода — вопрос жизни

Через четыре дня после процедуры у женщины поднялась температура, началась головная боль, появились проблемы с сознанием. Несмотря на медицинскую помощь, она умерла на восьмой день. Подобные случаи почти всегда заканчиваются летально — инфекция развивается молниеносно.

Почему кипячение так важно

По словам специалистов из Департамента здравоохранения Техаса, случай ещё раз доказывает: для промывания носа можно использовать только стерильную или предварительно прокипячённую воду. Naegleria fowleri обитает в тёплой пресной воде — её невозможно распознать без лабораторного анализа.

Насколько это редкое явление

Такие инфекции в США фиксируются 2-3 раза в год, в основном летом. С 1962 года известно всего 160 случаев, и лишь немногие пациенты выжили. Техас входит в число регионов с повышенным риском заражения.

Уточнения

Амёбы - род микроскопических одноклеточных простейших из семейства Amoebidae.

