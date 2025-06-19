Эта привычка в работе может привести к пугающему изменению ногтей

Зелёные ногти — не редкость, и у этого состояния есть своё название — хлоронихия. Основная причина — бактериальная инфекция, чаще всего вызванная Pseudomonas aeruginosa. Эта бактерия любит влагу и с трудом поддаётся лечению, так как устойчива ко многим антибиотикам. Особенно уязвимы к заражению люди, которые много контактируют с водой: медики, уборщики, мастера маникюра и парикмахеры.
Иногда зелёный оттенок ногтя вызывается не бактериями, а грибками, например Candida parapsilosis. В таких случаях лечение может быть другим, поэтому важно как можно раньше получить точный диагноз.
Как лечить и чего ждать
Терапия при хлоронихии — это не быстрая история. Зачастую используются специальные местные антибиотики и уксусные растворы — они подавляют размножение микробов. Но даже с лечением иногда требуется до четырёх недель, чтобы избавиться от инфекции. В особо тяжёлых случаях может потребоваться удаление ногтя — полностью или частично.
Когда пора к врачу
Если ноготь меняет цвет, появляется неприятный запах или начинает отходить пластина — это повод не откладывать визит к врачу. Самолечение редко даёт нужный результат, а промедление может только усугубить ситуацию.
Инфе́кция — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.
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