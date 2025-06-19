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Когда грибы пошли не в лес, а в кишечник

1:04
Здоровье

Во время плановой колоноскопии в Тайване врачи столкнулись с неожиданным: в кишечнике пациента обнаружился гриб — самый настоящий эноки. Этот случай вызвал удивление даже у опытных гастроэнтерологов, ведь подобное встречается крайне редко. К счастью, медикаментозная терапия помогла организму избавиться от "гостя" без последствий.

Стетоскоп
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стетоскоп

Как в кишечнике оказался гриб

История показала, как важно тщательно пережёвывать пищу. Эноки, популярный гриб в азиатской кухне, известен тем, что почти не переваривается. В Китае его даже называют "увидимся завтра" — настолько он неизменным выходит из организма. Всё дело в прочных хитиновых стенках клеток: пищеварительная система просто не справляется с таким материалом.

Важное напоминание

Этот случай — повод задуматься: даже привычная и безопасная еда может повести себя неожиданно. Лучше не торопиться за столом и давать организму шанс на полноценное пищеварение — иногда это жизненно важно.

Уточнения

Кише́чник - орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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