Вроде вкусно, а через 2 часа — скорая: чего нельзя брать на пикник

На пикник лучше выбирать еду, которая не требует хранения в холодильнике. На жаре некоторые продукты становятся настоящей ловушкой — и не для вкусовых рецепторов, а для здоровья. Колбасы, яйца, морепродукты, сыр, молочные продукты, десерты, выпечка с кремом и маринованные овощи быстро портятся и становятся благоприятной средой для бактерий. Особенно опасны блюда с майонезом — салат может испортиться всего за пару часов под солнцем.
для пикника. Но лучше брать их не нарезанными: так они дольше сохранят свежесть и не потеряют полезные свойства. Целые яблоки, огурцы или помидоры — гораздо надёжнее, чем порезанные и сложенные в контейнер.
Мясо для шашлыка — внимательнее некуда
Любителям шашлыков стоит быть особенно внимательными: мясо нужно покупать только в проверенных местах. От готовых маринованных наборов из супермаркетов лучше отказаться — за пряным ароматом могут скрываться не самые свежие продукты. Приготовление тоже играет ключевую роль: мясо должно быть прожарено до конца, иначе риск подхватить паразитов возрастает многократно.
Пикни́к — в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.