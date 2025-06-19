Вроде вкусно, а через 2 часа — скорая: чего нельзя брать на пикник

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На пикник лучше выбирать еду, которая не требует хранения в холодильнике. На жаре некоторые продукты становятся настоящей ловушкой — и не для вкусовых рецепторов, а для здоровья. Колбасы, яйца, морепродукты, сыр, молочные продукты, десерты, выпечка с кремом и маринованные овощи быстро портятся и становятся благоприятной средой для бактерий. Особенно опасны блюда с майонезом — салат может испортиться всего за пару часов под солнцем.

Фото: flickr.com by Jeremy Noble, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корзина

Что не стоит брать на пикник летом

для пикника. Но лучше брать их не нарезанными: так они дольше сохранят свежесть и не потеряют полезные свойства. Целые яблоки, огурцы или помидоры — гораздо надёжнее, чем порезанные и сложенные в контейнер.

Мясо для шашлыка — внимательнее некуда

Любителям шашлыков стоит быть особенно внимательными: мясо нужно покупать только в проверенных местах. От готовых маринованных наборов из супермаркетов лучше отказаться — за пряным ароматом могут скрываться не самые свежие продукты. Приготовление тоже играет ключевую роль: мясо должно быть прожарено до конца, иначе риск подхватить паразитов возрастает многократно.

Уточнения

Пикни́к — в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом.

