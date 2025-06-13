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Рак маскируется под простую усталость: как не пропустить главное

2:59
Здоровье

Исследователи из Университета Эдинбурга и Центра по изучению рака Cancer Research UK в Шотландии сделали ошеломляющее открытие: клетки рака кишечника могут адаптироваться, принимая свойства клеток кожи и мышц. Это делает опухоль гораздо более агрессивной и помогает ей распространяться по телу. В будущем это может привести к более эффективным методам лечения, которые будут блокировать эту трансформацию и не позволят заболеванию прогрессировать.

Запор кишечника
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

Больше, чем просто боль в животе

Боль в животе, особенно если она сопровождается другими симптомами, может быть тревожным сигналом. Британские эксперты подчёркивают: чем раньше замечены признаки, тем выше шанс на успешное лечение. Среди основных симптомов:

  • Изменения в работе кишечника: диарея или запоры, которые приходят и уходят, либо необычная частота походов в туалет.

  • Кровь в стуле: особенно важный и распространённый симптом. Даже если причина может быть безобидной, стоит немедленно обратиться к врачу.

  • Необъяснимая потеря веса: это может быть результатом того, что организм перестаёт усваивать питательные вещества из пищи, несмотря на нормальный аппетит.

  • Постоянная усталость: при скрытом кровотечении может развиваться анемия, которая вызывает слабость и утомляемость.

  • Боль или уплотнение в животе: особенно в нижней его части.

"Если ваши привычки в туалете изменились или что-то просто кажется необычным — не откладывайте визит к врачу", — советует доктор Лиза Уайлд из Bowel Cancer UK.

Как действовать, если вы заметили симптомы

  • Обратитесь к терапевту, даже если симптомы проявляются нерегулярно. Часто назначается домашний тест FIT (Faecal Immunochemical Test), который определяет наличие крови в стуле — его вы можете пройти дома.

  • Срочно звоните 111 или идите в A&E, если у вас чёрный или тёмно-красный стул, или понос с кровью.

  • Вызывайте скорую, если идёт сильное непрекращающееся кровотечение из прямой кишки.

3 интересных факта о раке кишечника:

  1. Каждый 15-й мужчина и каждая 18-я женщина в Великобритании рискуют заболеть раком кишечника в течение жизни.

  2. Заболевание всё чаще диагностируется у людей моложе 50 лет, несмотря на стереотип о его "возрастной" природе.

  3. Скрининг спасает жизни: ранняя диагностика повышает шансы на выздоровление до 90%.

Главное — внимательность к себе

Рак кишечника — второй по смертности вид онкологии в Великобритании, и его симптомы часто легко спутать с менее опасными нарушениями. Не стоит откладывать визит к врачу, если что-то вызывает у вас беспокойство — ранняя диагностика может спасти жизнь.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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