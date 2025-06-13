Шоколад против давления: лакомство, которое работает лучше, чем вы думали

Звучит как мечта сладкоежки: тёмный шоколад, полезный для сердца. Но за этим стоит вполне серьёзная наука.
Исследования показывают: тёмный шоколад может незначительно, но стабильно снижать артериальное давление — в первую очередь за счёт флаванолов. Эти природные соединения, содержащиеся в какао-бобах, способствуют выработке оксида азота. А тот, в свою очередь, помогает сосудам расширяться и расслабляться, снижая давление внутри них.
После 2-4 недель ежедневного потребления тёмного шоколада:
систолическое давление (верхнее) снижалось в среднем на 2-4 мм рт. ст.
диастолическое (нижнее) — на 1-2 мм рт. ст.
Это особенно заметно у людей с повышенным или погранично высоким давлением.
Важно не просто "есть шоколад", а делать это правильно:
Содержание какао - от 70% и выше. Чем больше какао, тем больше флаванолов.
Количество - от 6 до 25 граммов в день. Это примерно 1-2 небольших квадратика.
Не перепутайте с молочным или белым шоколадом - пользы от них мало, а сахара и жира больше.
Умеренное потребление тёмного шоколада безопасно для большинства, но:
Чувствительность к кофеину: небольшое количество кофеина может повлиять на сон.
Мигрени и рефлюкс: у некоторых шоколад может быть триггером.
Сахар: даже в тёмном шоколаде он есть, так что соблюдайте меру.
Всегда полезно проконсультироваться с врачом, особенно если вы принимаете лекарства или у вас есть хронические заболевания.
Если вы хотите немного помочь своему сердцу — добавьте в рацион немного хорошего тёмного шоколада. Только не забывайте: это дополнение, а не замена здоровому образу жизни.
Флаванолы из какао сохраняются лучше всего в необработанном шоколаде — так называемом сыром (raw) шоколаде.
Майя и ацтеки использовали какао как валюту и считали его даром богов.
Шоколад стимулирует выработку эндорфинов - "гормонов радости", поэтому он может улучшить настроение.
Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.