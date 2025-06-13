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Шоколад против давления: лакомство, которое работает лучше, чем вы думали

2:26
Здоровье

Звучит как мечта сладкоежки: тёмный шоколад, полезный для сердца. Но за этим стоит вполне серьёзная наука.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Как шоколад влияет на давление

Исследования показывают: тёмный шоколад может незначительно, но стабильно снижать артериальное давление — в первую очередь за счёт флаванолов. Эти природные соединения, содержащиеся в какао-бобах, способствуют выработке оксида азота. А тот, в свою очередь, помогает сосудам расширяться и расслабляться, снижая давление внутри них.

Цифры говорят сами за себя:

После 2-4 недель ежедневного потребления тёмного шоколада:

  • систолическое давление (верхнее) снижалось в среднем на 2-4 мм рт. ст.

  • диастолическое (нижнее) — на 1-2 мм рт. ст.

Это особенно заметно у людей с повышенным или погранично высоким давлением.

Сколько и какого шоколада нужно есть

Важно не просто "есть шоколад", а делать это правильно:

  • Содержание какао - от 70% и выше. Чем больше какао, тем больше флаванолов.

  • Количество - от 6 до 25 граммов в день. Это примерно 1-2 небольших квадратика.

  • Не перепутайте с молочным или белым шоколадом - пользы от них мало, а сахара и жира больше.

Есть ли риски

Умеренное потребление тёмного шоколада безопасно для большинства, но:

  • Чувствительность к кофеину: небольшое количество кофеина может повлиять на сон.

  • Мигрени и рефлюкс: у некоторых шоколад может быть триггером.

  • Сахар: даже в тёмном шоколаде он есть, так что соблюдайте меру.

Всегда полезно проконсультироваться с врачом, особенно если вы принимаете лекарства или у вас есть хронические заболевания.

Что это значит для вас

Если вы хотите немного помочь своему сердцу — добавьте в рацион немного хорошего тёмного шоколада. Только не забывайте: это дополнение, а не замена здоровому образу жизни.

Интересные факты о шоколаде:

  1. Флаванолы из какао сохраняются лучше всего в необработанном шоколаде — так называемом сыром (raw) шоколаде.

  2. Майя и ацтеки использовали какао как валюту и считали его даром богов.

  3. Шоколад стимулирует выработку эндорфинов - "гормонов радости", поэтому он может улучшить настроение.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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