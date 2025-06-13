Гибкость мышления как у гения: исследование нашло неожиданного чемпиона среди трав

Какие травы действительно улучшают память, внимание и гибкость мышления? Новое масштабное исследование даёт неожиданные ответы — и они не про женьшень.
Учёные из Китая провели систематический обзор и сеть метаанализа 27 рандомизированных клинических исследований, в которых участвовало более 2300 здоровых взрослых. Все испытуемые принимали натуральные экстракты в течение не менее 4 недель — при этом у них не было диагностированных когнитивных расстройств.
Результаты показали: не все популярные добавки одинаково эффективны. На вершине рейтинга оказались:
Полигала тонколистная (Polygala tenuifolia) - лидирует по общему улучшению когнитивной функции (SUCRA: 95,9%)
Сочетание Цистанхе трубчатой и Гинкго билоба (CG) - на первом месте в трёх областях: память, исполнительные функции, когнитивная гибкость
Полигала веками использовалась в восточной медицине как успокаивающее и улучшающее память средство. Учёные предполагают, что она:
улучшает метаболизм глюкозы в мозге;
подавляет ферменты, разрушающие ацетилхолин (нейромедиатор памяти);
борется с воспалением и оксидативным стрессом.
Цистанхе + Гинкго (CG) показали мощный синергетический эффект:
Гинкго усиливает антиоксидантную активность мозга;
Цистанхе способствует росту нейронов и защите от повреждений.
Комбинация оказалась особенно сильна в улучшении гибкости мышления, управления вниманием и запоминания.
Здесь абсолютного лидера не оказалось, но комбинация Polygonum odoratum + Morus alba (MP) на дозе 1500 мг дала лучшие результаты. Исследователи связывают это с кверцетином - мощным антиоксидантом в составе.
Авторы подчёркивают: несмотря на обнадёживающие результаты, не стоит делать поспешные выводы:
Многие исследования были короткими (несколько недель) и малочисленными.
Методы оценки когнитивной функции отличались, что затрудняет сравнение.
Почти нет данных о побочных эффектах — что критично даже для "натуральных" добавок.
Они рекомендуют:
проводить долгосрочные исследования;
искать оптимальные дозировки;
изучать воздействие на пожилых и тех, кто в группе риска по снижению когнитивных функций;
стандартизировать методы оценки и обязательно указывать возможные побочные действия.
Гинкго билоба - одно из самых изученных растительных средств для мозга, но его эффективность при болезни Альцгеймера до сих пор вызывает споры.
Бакопа Монье (Bacopa monnieri) - ещё один популярный ноотроп из списка исследования, традиционно используемый в аюрведе.
SUCRA - статистический метод, который позволяет ранжировать эффективность разных методов лечения даже без прямого сравнения между ними.
Ги́нкго (лат. Gīnkgo) — род листопадных голосеменных реликтовых растений класса гинкговых, живое ископаемое.
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