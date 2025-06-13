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Гибкость мышления как у гения: исследование нашло неожиданного чемпиона среди трав

3:09
Здоровье

Какие травы действительно улучшают память, внимание и гибкость мышления? Новое масштабное исследование даёт неожиданные ответы — и они не про женьшень.

Почва
Фото: commons.wikimedia.org by CupcakePerson13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Почва

Что показало исследование

Учёные из Китая провели систематический обзор и сеть метаанализа 27 рандомизированных клинических исследований, в которых участвовало более 2300 здоровых взрослых. Все испытуемые принимали натуральные экстракты в течение не менее 4 недель — при этом у них не было диагностированных когнитивных расстройств.

Результаты показали: не все популярные добавки одинаково эффективны. На вершине рейтинга оказались:

  • Полигала тонколистная (Polygala tenuifolia) - лидирует по общему улучшению когнитивной функции (SUCRA: 95,9%)

  • Сочетание Цистанхе трубчатой и Гинкго билоба (CG) - на первом месте в трёх областях: память, исполнительные функции, когнитивная гибкость

Как работают эти экстракты

Полигала веками использовалась в восточной медицине как успокаивающее и улучшающее память средство. Учёные предполагают, что она:

  • улучшает метаболизм глюкозы в мозге;

  • подавляет ферменты, разрушающие ацетилхолин (нейромедиатор памяти);

  • борется с воспалением и оксидативным стрессом.

Цистанхе + Гинкго (CG) показали мощный синергетический эффект:

  • Гинкго усиливает антиоксидантную активность мозга;

  • Цистанхе способствует росту нейронов и защите от повреждений.

Комбинация оказалась особенно сильна в улучшении гибкости мышления, управления вниманием и запоминания.

А что с вниманием

Здесь абсолютного лидера не оказалось, но комбинация Polygonum odoratum + Morus alba (MP) на дозе 1500 мг дала лучшие результаты. Исследователи связывают это с кверцетином - мощным антиоксидантом в составе.

Что важно учитывать

Авторы подчёркивают: несмотря на обнадёживающие результаты, не стоит делать поспешные выводы:

  • Многие исследования были короткими (несколько недель) и малочисленными.

  • Методы оценки когнитивной функции отличались, что затрудняет сравнение.

  • Почти нет данных о побочных эффектах — что критично даже для "натуральных" добавок.

Они рекомендуют:

  • проводить долгосрочные исследования;

  • искать оптимальные дозировки;

  • изучать воздействие на пожилых и тех, кто в группе риска по снижению когнитивных функций;

  • стандартизировать методы оценки и обязательно указывать возможные побочные действия.

Интересные факты по теме:

  1. Гинкго билоба - одно из самых изученных растительных средств для мозга, но его эффективность при болезни Альцгеймера до сих пор вызывает споры.

  2. Бакопа Монье (Bacopa monnieri) - ещё один популярный ноотроп из списка исследования, традиционно используемый в аюрведе.

  3. SUCRA - статистический метод, который позволяет ранжировать эффективность разных методов лечения даже без прямого сравнения между ними.

Уточнения

Ги́нкго (лат. Gīnkgo) — род листопадных голосеменных реликтовых растений класса гинкговых, живое ископаемое.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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