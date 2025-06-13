Ремонт, который отравил ребёнка: как добрые намерения превратились в кошмар

3:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Малыш из Милуоки, США, оказался под угрозой: неумелая попытка удаления свинца едва не стоила ему здоровья.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Lunyo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ремонт, сверление

Когда молодой маме из американского города Милуоки (штат Висконсин) Александре Шельвик пришло письмо от городского департамента здравоохранения, она не ожидала, что всё обернётся угрозой для жизни её сына. Рутинный медосмотр её годовалого малыша Кендрика раскрыл нечто страшное — повышенный уровень свинца в крови. И, по словам Александры, виновником стала не халатность чиновников, а действия её собственного арендодателя.

Как всё началось

2 мая Кендрик отпраздновал свой первый день рождения. Родители записали его на обязательную проверку уровня свинца — требование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для детей младше шести лет. Через 11 дней пришли тревожные результаты: уровень свинца в крови оказался выше нормы и требовал медицинского вмешательства.

"Я была в ужасе", — вспоминает Александра.

Она сразу же обратилась к своему арендодателю, бывшему кандидату в совет Милуоки Райану Антцаку.

Арендодатель против здравого смысла

Антцак уверял, что свинца в доме нет, подозревая старые трубы. Но Шельвик отметила, что её ребёнок не пьёт водопроводную воду. Несмотря на это, 19 мая арендодатель начал самовольную процедуру удаления свинцовой краски.

"Он просто соскребал краску, оставляя после себя хлопья на балконе, мебели и лестнице. Всё это — рядом с тем местом, где ползает мой ребёнок", — говорит Александра.

Уровень свинца почти удвоился

5 июня анализ крови показал: содержание свинца в организме Кендрика почти удвоилось. Микрочастицы краски распространились по дому, превратив его в опасную зону для младенца.

"Ребёнок ползает, трогает всё. А этот человек выпустил в дом ещё больше свинца", — говорит Шельвик.

На вопрос о наличии лицензии и комментариях по ситуации Антцак отказался отвечать.

Мать в отчаянии

Александра обратилась в СМИ, чтобы предостеречь других:

"Если вы можете мне помочь — защитить моего сына и рассказать мою историю, — пожалуйста, сделайте это. Я не знаю законов о жилье, но хочу, чтобы люди увидели, что происходит", — делится женщина.

Городской департамент здравоохранения заявил, что в курсе ситуации и продолжит оказывать семье поддержку и предоставлять ресурсы.

Интересные факты по теме

Свинец особенно опасен для детей до 6 лет, потому что их организм поглощает его в 4-5 раз быстрее, чем взрослый. В 2023 году в США было зафиксировано более 250 000 случаев превышения уровня свинца у детей, многие из которых связаны со старыми домами и несертифицированными ремонтами. Закон США требует, чтобы все работы по удалению свинца выполнялись лицензированными специалистами - это обязательное требование с 1978 года.

Что важно знать арендаторам

Любой ремонт, связанный со свинцовой краской, должен выполняться только сертифицированными специалистами.

Арендодатель обязан уведомить жильцов о рисках свинца, если здание было построено до 1978 года.

В случае подозрения на свинец можно бесплатно проверить уровень содержания в крови ребёнка в большинстве штатов США.

Уточнения

Свине́ц (лат. Plumbum; обозначается символом Pb) — элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы IV группы), шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 82 и, таким образом, содержит магическое число протонов.

