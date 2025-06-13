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Убивают давление — и потенцию заодно: что скрывают популярные таблетки

4:17
Здоровье

Повышенное давление — одна из самых распространённых причин визитов к врачу. Препаратов много, но универсального нет. Один помогает быстро и эффективно, другой — вызывает побочные эффекты. Поэтому важно понимать, какие группы лекарств существуют и как именно они влияют на организм.

Витамины
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Витамины

Основные типы препаратов от гипертонии

Диуретики (мочегонные)

Самые первые в списке и часто — первые по назначению. Они вымывают из организма лишнюю жидкость и соль, снижая объём циркулирующей крови. Это помогает понизить давление, но может вызвать частое мочеиспускание, усталость, головокружение и снижение уровня калия. Некоторые диуретики даже провоцируют проблемы с потенцией.

Ингибиторы АПФ (ACE)

Эти препараты расширяют сосуды, снижая давление. Они эффективны, но часто вызывают сухой кашель и могут нарушать вкусовые ощущения. Среди популярных — лизиноприл, эналаприл и каптоприл.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II (ARBs)

Похожи на ингибиторы АПФ по механизму, но переносятся лучше. Редко вызывают кашель, а вот гиперкалиемия и нарушения функции почек — возможны. Известные представители: лозартан, валсартан, телмисартан.

Бета-блокаторы

Эти препараты снижают частоту сердечных сокращений и уменьшают нагрузку на сердце. Сейчас их назначают, как правило, только при сопутствующих сердечных заболеваниях. Возможные побочные эффекты: усталость, депрессия, нарушения половой функции, ухудшение симптомов у астматиков.

Антагонисты кальция

Работают за счёт расслабления сосудов и снижения силы сердечных сокращений. Эффективны, но могут вызывать отёки, запоры и головную боль. В эту группу входят амлодипин, верапамил, дилтиазем.

Альфа-блокаторы

Расслабляют гладкую мускулатуру сосудов, что тоже способствует снижению давления. Однако возможны головокружение, слабость и учащённое сердцебиение.

Вазодилататоры

Прямо действуют на стенки сосудов, расслабляя их. Используются реже из-за побочных эффектов — отёки, головная боль, учащённый пульс. Миноксидил может вызывать избыточный рост волос.

Агонисты альфа-2 рецепторов

Уменьшают активность симпатической нервной системы, что снижает давление. Однако вызывают сонливость, сухость во рту и могут снижать половое влечение.

Ингибиторы ренина

Пока что на рынке представлен один препарат — алискирен. Он тормозит механизм сужения сосудов. Побочные эффекты — расстройства пищеварения и головная боль.

Когда стоит начинать приём лекарств

Решение принимается индивидуально. Если давление повышено незначительно, врач может предложить наблюдение и изменение образа жизни. Но при стабильно высоких показателях, особенно от 140/90 и выше, часто требуется медикаментозное лечение.

Почему часто назначают не одно, а сразу два препарата

Исследования показывают: комбинированная терапия эффективнее. Особенно хорошо работает сочетание блокатора кальциевых каналов с ингибитором АПФ или блокатором ангиотензина. Такие комбинации дают быстрый и стабильный результат с меньшими дозировками каждого компонента — и, как следствие, с меньшим количеством побочных эффектов.

Уже существуют таблетки, где два препарата объединены в одной капсуле — удобно и надёжно.

3 дополнительных факта, которые стоит знать

  1. Гипертония может не проявляться годами. Многие люди узнают о ней только после осложнений — инсульта или инфаркта.

  2. Физическая активность снижает давление не хуже лекарства. Иногда достаточно начать регулярно ходить пешком.

  3. Кофеин и солёная пища могут нейтрализовать эффект таблеток. Даже при регулярном приёме препаратов образ жизни имеет значение.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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