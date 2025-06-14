Загар под угрозой: сколько минут можно проводить на солнце без вреда

Лето зовёт нас на улицу, обещая красивые загары и солнечные прогулки. Но солнечные лучи — это не только бронзовый оттенок кожи, но и возможный вред. Как наслаждаться летом безопасно?

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в белом купальнике на пляже

Сколько можно загорать

Специалисты напоминают: без солнцезащитного крема безопасно находиться на солнце не более 10-30 минут в день. Лёгкий загар — это хорошо, но потеряв счёт времени, легко получить ожог.

Время безопасного пребывания зависит от типа кожи, времени года и даже широты.

Но есть правило без исключений: между 11:00 и 15:00 лучше вообще избегать солнца. В эти часы УФ-излучение самое агрессивное.

Защита — прежде всего

Если вы находитесь на солнце дольше получаса — используйте крем с SPF 30 и выше. Причём наносить его нужно регулярно — каждые два часа, особенно после купания или потоотделения.

Обладателям светлой кожи нужно быть особенно внимательными: ультрафиолет проникает даже сквозь облака.

А темнокожим людям может понадобиться немного больше времени на солнце для синтеза витамина D — но это не повод отказываться от защиты.

Особое внимание — детям и коже

Младенцев и детей следует защищать особенно тщательно: легкая одежда, панамки и крем широкого спектра действия обязательны.

Если у вас есть хронические кожные заболевания — например, волчанка — обязательно посоветуйтесь с врачом перед солнечными ваннами.

Также стоит следить за родинками и пятнами. Новое образование на коже — повод обратиться к дерматологу. Даже безболезненное изменение может оказаться не таким уж безобидным.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

