Горб не от старости — просто спина сдаёт: можно ли это исправить без спортзала и врачей

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление характерной "холки" в районе шеи — это не просто эстетическая проблема. Такой выступ может указывать на нарушения в работе позвоночника и мышечном тонусе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Прическа с крабиком на коротких волосах

Прежде чем начинать упражнения или коррекцию осанки, важно исключить серьёзные причины. В первую очередь — остеопороз. При его наличии назначается специальное лечение, направленное на укрепление костной ткани.

Если причина в мышечном дисбалансе и неправильной осанке, основной упор делается на лечебную гимнастику. Упражнения помогают укрепить мышцы верхней части спины, снизить напряжение и визуально уменьшить деформацию.

План тренировки подбирается индивидуально, желательно под контролем врача-реабилитолога. Иногда подключаются корректоры осанки — они помогают сформировать привычку держать спину ровно.

В повседневной жизни тоже потребуется внести изменения.

Работа за компьютером — с перерывами каждые 30-40 минут.

Спина — всегда прямая: и за столом, и на прогулке.

Вес — в пределах нормы: лишние килограммы усиливают нагрузку на позвоночник.

Мышечное напряжение — под контроль: помогают дыхательные практики и растяжка.

Сон — полноценный, на умеренно жёстком матрасе, без высоких подушек.

Комплексный подход даёт результат: фигура становится стройнее, осанка — увереннее, а самочувствие — заметно лучше. Главное — не затягивать и действовать системно.

Уточнения

Горб — деформация позвоночника (реже — грудной клетки), характеризующаяся резко выраженным кифозом.

