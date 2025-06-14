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Обычная картошка превращается в суперфуд, если не допустить эту ошибку

1:34
Здоровье

Картофель давно стал "своим" на любом столе — от простого гарнира до основного блюда. Но привычка варить или жарить его может лишить организм множества полезных веществ. А ведь есть способ сохранить всё ценное — и при этом сэкономить время.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Главная хитрость — кожура. Именно она служит натуральным барьером, защищая витамины и микроэлементы от разрушения при термообработке. Под ней — клетчатка, калий, витамин С, и всё то, что так нужно организму.

Чтобы сохранить максимум пользы, не обязательно усложнять процесс. Самым щадящим и эффективным методом считается приготовление в микроволновке. Без воды, без масла, без кастрюль — просто промыть картофель, проколоть кожицу и отправить в печь.

Почему это работает лучше

  • Варка вымывает водорастворимые витамины.

  • При варке гликемический индекс становится выше — а значит, уровень сахара в крови растёт быстрее.

  • В микроволновке клубень нагревается быстро и равномерно, сохраняя текстуру и питательную ценность.

Картофель, приготовленный в микроволновке, становится не только полезнее, но и менее калорийным. А вкус при этом — насыщенный, чуть сладковатый, с лёгкой "ореховой" ноткой, которую даёт именно кожура.

Никаких диетических жертв — просто выбор в пользу простого и грамотного способа приготовления. Иногда полезное — это не отказ, а умный подход к привычному.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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