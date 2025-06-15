Ваша печень в опасности: шесть добавок, которые могут стать причиной серьёзных проблем с ней

4:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетические добавки могут показаться безопасными, но некоторые из них могут серьезно навредить печени. Эксперты предупреждают о шести травах и веществах, которые часто связывают с токсичностью для этого важного органа.

Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куркума

Куркума: помощь или вред? Куркума известна своими противовоспалительными и пищеварительными свойствами. Однако её добавки могут быть опасны для печени, особенно если принимать их вместе с черным перцем, который усиливает усвоение куркумина. Исследования в США показали рост случаев повреждения печени из-за добавок с высоким содержанием куркумы, особенно в новых продуктах с концентрированными активными ингредиентами. Зеленый чай: польза в чашке, вред в капсуле. Зеленый чай в умеренных количествах безопасен для здоровья. Но добавки с зеленым чаем, особенно те, что содержат высокую дозу EGCG (эпигаллокатехин-3-галлат), могут вызвать проблемы с печенью. В одной капсуле может быть во много раз больше EGCG, чем в нескольких чашках чая. Ашваганда: адаптоген с риском для печени. Ашваганда используется как средство от стресса и усталости. Однако в США зафиксированы случаи повреждения печени при приеме высоких доз её экстрактов. Традиционный порошок корня считается более безопасным, но его сочетание с другими добавками может повысить риск. Если у вас есть проблемы с печенью или принимаете лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Гарциния камбоджийская: сомнительная помощь в похудении. Гарциния камбоджийская часто используется в добавках для похудения из-за гидроксилимонной кислоты (ГЛК). Однако исследования и отчеты о случаях указывают на повреждение печени, особенно при сочетании с другими средствами для похудения. Красный дрожжевой рис: статины без рецепта. Красный дрожжевой рис содержит вещества, похожие на статины, которые помогают снижать уровень холестерина. Но их концентрация и дозировка в добавках могут быть непредсказуемыми, что может негативно сказаться на печени. В одном из случаев у женщины появились признаки воспаления печени после шести недель приема добавки. Черный кохош: помощь в менопаузе или вред для печени? Черный кохош используется для облегчения симптомов менопаузы. Однако, как и другие растительные добавки, он может повредить печень, особенно при приеме в больших дозах или в сочетании с другими лекарствами.

Как избежать проблем с печенью?

Не стоит полностью отказываться от этих добавок, но важно подходить к их приему с осторожностью, напоминает akcniceny.cz. Пищевые добавки менее строго регулируются, чем лекарства, поэтому есть риск столкнуться с продуктами, содержащими неизвестные или опасные ингредиенты.

Внимательно изучайте состав и дозировку добавок.

Не принимайте несколько добавок одновременно без консультации с врачом.

Обращайте внимание на симптомы, такие как усталость, пожелтение кожи, боль под правым ребром или темная моча, которые могут указывать на проблемы с печенью.

Перед началом приема новой добавки обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть заболевания печени, вы принимаете лекарства или имеете повышенную чувствительность к растительным ингредиентам.

Помните: натуральные не всегда значит безопасные

То, что добавка произведена из натуральных ингредиентов, не гарантирует её безопасность. Печень — это орган, который работает как фильтр для всего, что мы употребляем, включая добавки. Прежде чем принимать какие-либо из перечисленных добавок, оцените возможные риски, обсудите это с врачом и следите за своим состоянием. Профилактика всегда лучше, чем лечение.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

