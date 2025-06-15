Почему питомец становится заменой ребенку: 3 причины, по которым выбирают кошку или собаку вместо малыша

В современном мире все больше людей рассматривают альтернативные способы ведения семейной жизни или отношений. Один из таких вариантов — замена ребенка домашним питомцем. Клинический психолог и методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова объяснила, почему люди выбирают этот путь.
По словам Куликовой, причины могут быть разнообразными:
Однако Куликова подчеркивает, что не существует определенных типов людей или ситуаций, в которых выбор питомца вместо ребенка был бы предпочтительнее. Это зависит от психоэмоционального состояния и прошлого опыта человека.
Питомец может помочь справиться с одиночеством, страхом, стрессом или тревогой, создавая безопасную среду и являясь источником поддержки.
"Есть золотая середина между желанием владеть питомцем со всеми бонусами и самообманом. Питомец не является действительной заменой ребенку. Ребенок — не компаньон. А питомец как раз может быть компаньоном и удовлетворять потребности, связанные с заботой, первым шагом к ответственности, дружбе и т.д.», — добавила психолог.
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.