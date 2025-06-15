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Почему питомец становится заменой ребенку: 3 причины, по которым выбирают кошку или собаку вместо малыша

1:54
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

В современном мире все больше людей рассматривают альтернативные способы ведения семейной жизни или отношений. Один из таких вариантов — замена ребенка домашним питомцем. Клинический психолог и методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова объяснила, почему люди выбирают этот путь.

Чихуахуа в сумке
Фото: commons.wikimedia.org by Ray Devlin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чихуахуа в сумке

По словам Куликовой, причины могут быть разнообразными:

  1. Избегание ответственности. Питомец не требует таких радикальных изменений в жизни, как ребенок. Он не меняет бытовые, временные и финансовые устои, позволяя сохранить привычный уклад.
  2. Страх и неуверенность в себе. Это может быть связано с неуверенностью в партнере, проблемами с родителями или тревогой за будущее. Питомец в таком случае становится «первой ступенью» к ответственности.
  3. Подготовка к будущему. Забота о питомце помогает человеку подготовиться к роли родителя, научив его быть ответственным и внимательным.

Однако Куликова подчеркивает, что не существует определенных типов людей или ситуаций, в которых выбор питомца вместо ребенка был бы предпочтительнее. Это зависит от психоэмоционального состояния и прошлого опыта человека.

Питомец может помочь справиться с одиночеством, страхом, стрессом или тревогой, создавая безопасную среду и являясь источником поддержки.

"Есть золотая середина между желанием владеть питомцем со всеми бонусами и самообманом. Питомец не является действительной заменой ребенку. Ребенок — не компаньон. А питомец как раз может быть компаньоном и удовлетворять потребности, связанные с заботой, первым шагом к ответственности, дружбе и т.д.», — добавила психолог.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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