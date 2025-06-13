Меньше калорий, больше белка: добавьте эту рыбу в меню — и вес начнёт уходить

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Камбала — это не просто деликатес на вашей тарелке. Это настоящий союзник для тех, кто стремится сбросить вес и сохранить энергию. Сочетание низкой калорийности, высокого содержания белка и полезных жирных кислот делает её идеальной для диетического рациона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыба Камбала в засаде

Почему стоит включить камбалу в меню

1. Натуральный источник омега-3

Хотя камбала уступает лососю по количеству омега-3 жирных кислот, она всё же выигрывает у трески, тилапии и сома. Эти полезные жиры помогают улучшать общее состояние организма и могут способствовать снижению веса.

Омега-3 положительно влияют на контроль массы тела, увеличивая количество сжигаемого жира.

Кроме того, камбала — особенно аляскинская — содержит минимум жира и калорий, что делает её привлекательной для тех, кто следит за фигурой.

2. Много белка, минимум калорий

Этот вид рыбы богат полноценным белком, который надолго даёт ощущение сытости, не перегружая организм лишними калориями. Это особенно важно во время похудения: вы чувствуете себя сытым, а тело сохраняет мышечную массу и получает нужную энергию.

3. Мощная поддержка метаболизма

Камбала содержит селен — микроэлемент с антиоксидантными свойствами. Он играет ключевую роль в поддержке нормальной работы щитовидной железы, а значит, влияет на скорость метаболизма.

Если обмен веществ работает правильно, то и вес уходит легче — ведь гормоны щитовидной железы напрямую регулируют этот процесс.

4. Быстрое и простое приготовление

Камбала — находка для занятых людей. Её филе можно приготовить всего за 10 минут: обжарить, запечь или приготовить на пару. Это экономит время и делает здоровое питание реальностью, а не мечтой.

Как вкусно есть камбалу каждый день

Обжарка с лимоном: немного соли, перца и лимонного сока — и на сковородку с каплей масла до румяной корочки.

немного соли, перца и лимонного сока — и на сковородку с каплей масла до румяной корочки. Запекание с овощами: выложите рыбу на противень с кабачками или спаржей, приправьте — и в духовку.

выложите рыбу на противень с кабачками или спаржей, приправьте — и в духовку. На пару с зеленью: укроп, петрушка и лимон придадут деликатный вкус и аромат.

Уточнения

Камбалообра́зные (лат. Pleuronectiformes) — отряд лучепёрых рыб.

