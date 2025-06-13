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Как очистить кишечник без клизм и таблеток: помогают 6 простых продуктов

2:30
Здоровье

Иногда вашему кишечнику нужно немного помощи, чтобы работать легко, без сбоев и лишней тяжести. И дело вовсе не в модных суперфудах или сложных схемах. Всё, что нужно, — это вовремя съесть правильные продукты. А лучшее время для этого — утро, сразу после пробуждения. Некоторые простые и доступные ингредиенты, которые уже есть на вашей кухне, способны мягко очищать кишечник, поддерживать пищеварение и задавать бодрый тон всему дню.

Детокс
Фото: https://www.freepik.com
Детокс

1. Тёплая вода с лимоном

Не стоит недооценивать силу самого простого напитка. Стакан тёплой воды с лимоном запускает обмен веществ, пробуждает пищеварительную систему и насыщает организм влагой. Лимон богат витамином C, который помогает очистить кишечник и поддерживает работу печени — главного фильтра организма.

2. Папайя

Мягкий, нежный фрукт идеально подходит для утреннего приёма пищи. Он содержит фермент папаин, расщепляющий белки и облегчающий пищеварение. Папайя действует как лёгкое слабительное, избавляя от лишнего и оставляя ощущение лёгкости.

3. Замоченный изюм

Обычный изюм, замоченный на ночь, становится сочным и особенно полезным. Он богат натуральной клетчаткой, поддерживает регулярный стул и мягко очищает кишечник. Сладкий и простой способ заботиться о пищеварении.

4. Вода с семенами льна

Семена льна, настоявшиеся в воде, превращаются в мягкий гель. Он действует как щёточка для кишечника, помогая выводить токсины. А ещё в льне много растворимой клетчатки и омега-3, которые питают полезные бактерии и способствуют регулярному пищеварению.

5. Сок алоэ вера

Пара глотков свежего сока алоэ натощак — и ваш желудочно-кишечный тракт скажет спасибо. Он снимает воспаления, охлаждает, увлажняет слизистую и помогает избавиться от запоров. Идеальное средство при "ленивом" пищеварении.

6. Вода с тмином 

Просто замочите тмин на ночь, а утром вскипятите воду — получится золотистый отвар. Он стимулирует выработку желчи, избавляет от вздутия и газов, улучшает пищеварение и помогает телу мягко очиститься от токсинов.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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