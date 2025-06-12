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Рак простаты больше не приговор: произошло то, что раньше казалось фантастикой

2:45
Здоровье

Рак простаты в запущенной стадии раньше считался практически приговором. Однако за последние 15 лет ситуация радикально изменилась: благодаря достижениям в терапии и молекулярной диагностике продолжительность жизни таких пациентов увеличилась с 18 до более чем 40 месяцев. Это стало возможным за счёт комплексного подхода и персонализированного лечения.

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Что изменилось: ключевые достижения

Испанская ассоциация медицинской онкологии (SEOM), приурочившая обзор к Всемирному дню борьбы с раком простаты, выделяет несколько значимых инноваций:

  • Комбинация гормональной терапии с ингибиторами PARP, особенно эффективная при наличии мутаций в генах BRCA&frac12.

  • Радиофармацевтик 177Lu-PSMA-617, нацеленный на специфический мембранный антиген простаты (PSMA), который стал краеугольным камнем терапии.

  • ПЭТ с PSMA, новая диагностика с повышенной чувствительностью и точностью.

  • Генетический скрининг, вошедший в клинические рекомендации для подбора терапии и семейного консультирования.

Персонализированный подход — следующий шаг

Сегодня одной из главных задач, по мнению SEOM, остаётся определение оптимальной последовательности препаратов для каждого пациента. От выбора порядка терапии напрямую зависит эффективность и качество жизни.

Без клинических испытаний — никуда

Многие из этих методов были опробованы и внедрены благодаря масштабным клиническим исследованиям. Испания, кстати, активно участвовала в ряде международных испытаний. Врачи подчеркивают, что участие в подобных исследованиях остаётся лучшим вариантом для многих пациентов.

"Все эти достижения стали возможны благодаря клиническим испытаниям и самоотверженности пациентов, которые в них участвовали", — отмечает SEOM.

Интересные факты

  1. PSMA-позитивные опухоли обнаруживаются у более 80% пациентов с запущенным раком простаты, что делает их отличной мишенью для терапии.

  2. Ликопин, содержащийся в помидорах и арбузах, признан мощным антиоксидантом и связан с пониженным риском рака простаты.

  3. Мутации в BRCA2, известные по раку груди, также встречаются у мужчин и могут предопределять тяжёлое течение рака простаты.

Медицина меняет правила игры: если ещё 15 лет назад прогноз для больных с тяжёлой формой рака простаты был крайне неблагоприятным, сегодня у них есть реальный шанс прожить годы, сохраняя качество жизни. И это — только начало.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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