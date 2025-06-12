Рак простаты больше не приговор: произошло то, что раньше казалось фантастикой

Рак простаты в запущенной стадии раньше считался практически приговором. Однако за последние 15 лет ситуация радикально изменилась: благодаря достижениям в терапии и молекулярной диагностике продолжительность жизни таких пациентов увеличилась с 18 до более чем 40 месяцев. Это стало возможным за счёт комплексного подхода и персонализированного лечения.
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Что изменилось: ключевые достижения
Испанская ассоциация медицинской онкологии (SEOM), приурочившая обзор к Всемирному дню борьбы с раком простаты, выделяет несколько значимых инноваций:
Комбинация гормональной терапии с ингибиторами PARP, особенно эффективная при наличии мутаций в генах BRCA½.
Радиофармацевтик 177Lu-PSMA-617, нацеленный на специфический мембранный антиген простаты (PSMA), который стал краеугольным камнем терапии.
ПЭТ с PSMA, новая диагностика с повышенной чувствительностью и точностью.
Генетический скрининг, вошедший в клинические рекомендации для подбора терапии и семейного консультирования.
Персонализированный подход — следующий шаг
Сегодня одной из главных задач, по мнению SEOM, остаётся определение оптимальной последовательности препаратов для каждого пациента. От выбора порядка терапии напрямую зависит эффективность и качество жизни.
Без клинических испытаний — никуда
Многие из этих методов были опробованы и внедрены благодаря масштабным клиническим исследованиям. Испания, кстати, активно участвовала в ряде международных испытаний. Врачи подчеркивают, что участие в подобных исследованиях остаётся лучшим вариантом для многих пациентов.
"Все эти достижения стали возможны благодаря клиническим испытаниям и самоотверженности пациентов, которые в них участвовали", — отмечает SEOM.
Интересные факты
PSMA-позитивные опухоли обнаруживаются у более 80% пациентов с запущенным раком простаты, что делает их отличной мишенью для терапии.
Ликопин, содержащийся в помидорах и арбузах, признан мощным антиоксидантом и связан с пониженным риском рака простаты.
Мутации в BRCA2, известные по раку груди, также встречаются у мужчин и могут предопределять тяжёлое течение рака простаты.
Медицина меняет правила игры: если ещё 15 лет назад прогноз для больных с тяжёлой формой рака простаты был крайне неблагоприятным, сегодня у них есть реальный шанс прожить годы, сохраняя качество жизни. И это — только начало.
Уточнения
Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.