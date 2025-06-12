Один из восьми мужчин получает этот диагноз — и лишь немногие успевают вовремя

4:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ко Дню борьбы с раком простаты, который ежегодно отмечается 11 июня, Испанское общество медицинской онкологии (SEOM) поделилось обнадеживающей статистикой: за последние 15 лет выживаемость пациентов с запущенными формами заболевания утроилась — с 18 до более чем 40 месяцев. Это стало возможно благодаря новым методам терапии и молекулярной диагностике.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

Одним из ключевых достижений стало сочетание гормональных препаратов с ингибиторами PARP и современными радиофармацевтическими средствами. По словам SEOM, особенно важным шагом в лечении стало участие испанских центров в международных клинических исследованиях.

Самый частый мужской рак в Испании

Рак простаты — самый распространённый тип онкологии у мужчин в Испании и третья по частоте причина смертности от рака после опухолей лёгких и кишечника. Примерно один из восьми мужчин сталкивается с этим диагнозом. Причём возраст остаётся основным фактором риска: 90% пациентов — старше 65 лет, а средний возраст постановки диагноза — 75 лет.

Что повышает риск

Среди факторов риска:

Возраст и генетика : после 50 лет риск резко возрастает, особенно у мужчин с семейной историей болезни или с мутацией BRCA2.

Питание : жирная пища, алкоголь, недостаток овощей (особенно брокколи, цветной капусты) и употребление добавок с цинком, витаминами B12 и фолиевой кислотой.

Ожирение и курение: увеличивают не только риск заболевания, но и вероятность агрессивного течения.

Что помогает защититься

Удивительно, но в профилактике болезни могут сыграть роль продукты, которые легко найти в любом супермаркете:

Томаты и арбузы : они богаты ликопенами — мощными антиоксидантами, способными снижать повреждение ДНК и уменьшающими риск развития рака простаты.

Соя и бобовые : содержат фитоэстрогены, также обладающие защитным эффектом.

Кофе (и с кофеином, и без): в некоторых исследованиях связан с уменьшением вероятности болезни.

Кроме того, умеренная физическая активность (особенно у мужчин старше 65 лет) может снизить риск заболевания.

Как выявить рак вовремя

Наиболее распространённый способ ранней диагностики — анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА). Хотя он не предотвращает развитие рака, позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Но важно помнить: анализ может привести к выявлению опухолей, которые никогда не проявились бы клинически, что создаёт риск переизбыточного лечения.

Рекомендация SEOM: начинать ПСА-скрининг с 50 лет, а при наличии факторов риска — уже с 40-45 лет. Проводить его следует раз в год или два, вплоть до 70-75 лет.

Какие бывают симптомы

На ранних стадиях рак простаты часто никак себя не проявляет. Однако по мере роста опухоль может вызвать:

учащённое ночное мочеиспускание,

ослабление потока мочи,

трудности и жжение при мочеиспускании,

кровь в моче или сперме,

эректильную дисфункцию.

В запущенных стадиях возможны боли в костях, отёки ног, сильная усталость и потеря веса, а также тяжёлые осложнения, например, сдавление спинного мозга.

Интересные факты:

Ликопен лучше усваивается из термически обработанных томатов - паста и соусы полезнее, чем сырые плоды. Анализ ПСА был введён в широкую практику лишь в 1986 году, что резко повысило раннюю выявляемость. У мужчин африканского происхождения риск развития рака простаты выше, и болезнь у них чаще протекает агрессивно.

Уточнения

Рак предста́тельной железы́ (рак проста́ты, карцино́ма проста́ты, карцино́ма предста́тельной железы́; англ. prostatic cancer, лат. adenocarcinoma prostatica) — злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы.

