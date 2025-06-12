Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морозильная камера забита? Вот как организовать пространство, не выбрасывая еду
От КАМАЗа к спокойствию: как новый муж Татьяны Булановой повлиял на её сны
Этот цвет волос сделает вас богаче – и дело не в деньгах
Тля атакует, а вы — без паники: натуральные методы спасают грядки и цветы
Режиссёр Андреасян рассказал, зачем снимает жену в своих проектах
Мотор прослужит в два раза дольше, если соблюдать простые правила
Перегрузки и минусовые цены: тёмная сторона энергонезависимости Финляндии
Самые большие домашние кошки: кого не удержать на руках
Эта тёртая штучка меняет фарш навсегда: добавь в мясо — и забудь про сухие котлеты

Один из восьми мужчин получает этот диагноз — и лишь немногие успевают вовремя

4:09
Здоровье

Ко Дню борьбы с раком простаты, который ежегодно отмечается 11 июня, Испанское общество медицинской онкологии (SEOM) поделилось обнадеживающей статистикой: за последние 15 лет выживаемость пациентов с запущенными формами заболевания утроилась — с 18 до более чем 40 месяцев. Это стало возможно благодаря новым методам терапии и молекулярной диагностике.

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

Одним из ключевых достижений стало сочетание гормональных препаратов с ингибиторами PARP и современными радиофармацевтическими средствами. По словам SEOM, особенно важным шагом в лечении стало участие испанских центров в международных клинических исследованиях.

Самый частый мужской рак в Испании

Рак простаты — самый распространённый тип онкологии у мужчин в Испании и третья по частоте причина смертности от рака после опухолей лёгких и кишечника. Примерно один из восьми мужчин сталкивается с этим диагнозом. Причём возраст остаётся основным фактором риска: 90% пациентов — старше 65 лет, а средний возраст постановки диагноза — 75 лет.

Что повышает риск

Среди факторов риска:

  • Возраст и генетика: после 50 лет риск резко возрастает, особенно у мужчин с семейной историей болезни или с мутацией BRCA2.

  • Питание: жирная пища, алкоголь, недостаток овощей (особенно брокколи, цветной капусты) и употребление добавок с цинком, витаминами B12 и фолиевой кислотой.

  • Ожирение и курение: увеличивают не только риск заболевания, но и вероятность агрессивного течения.

Что помогает защититься

Удивительно, но в профилактике болезни могут сыграть роль продукты, которые легко найти в любом супермаркете:

  • Томаты и арбузы: они богаты ликопенами — мощными антиоксидантами, способными снижать повреждение ДНК и уменьшающими риск развития рака простаты.

  • Соя и бобовые: содержат фитоэстрогены, также обладающие защитным эффектом.

  • Кофе (и с кофеином, и без): в некоторых исследованиях связан с уменьшением вероятности болезни.

Кроме того, умеренная физическая активность (особенно у мужчин старше 65 лет) может снизить риск заболевания.

Как выявить рак вовремя

Наиболее распространённый способ ранней диагностики — анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА). Хотя он не предотвращает развитие рака, позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Но важно помнить: анализ может привести к выявлению опухолей, которые никогда не проявились бы клинически, что создаёт риск переизбыточного лечения.

Рекомендация SEOM: начинать ПСА-скрининг с 50 лет, а при наличии факторов риска — уже с 40-45 лет. Проводить его следует раз в год или два, вплоть до 70-75 лет.

Какие бывают симптомы

На ранних стадиях рак простаты часто никак себя не проявляет. Однако по мере роста опухоль может вызвать:

  • учащённое ночное мочеиспускание,

  • ослабление потока мочи,

  • трудности и жжение при мочеиспускании,

  • кровь в моче или сперме,

  • эректильную дисфункцию.

В запущенных стадиях возможны боли в костях, отёки ног, сильная усталость и потеря веса, а также тяжёлые осложнения, например, сдавление спинного мозга.

Интересные факты:

  1. Ликопен лучше усваивается из термически обработанных томатов - паста и соусы полезнее, чем сырые плоды.

  2. Анализ ПСА был введён в широкую практику лишь в 1986 году, что резко повысило раннюю выявляемость.

  3. У мужчин африканского происхождения риск развития рака простаты выше, и болезнь у них чаще протекает агрессивно.

Уточнения

Рак предста́тельной железы́ (рак проста́ты, карцино́ма проста́ты, карцино́ма предста́тельной железы́; англ. prostatic cancer, лат. adenocarcinoma prostatica) — злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Авто
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Недвижимость
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише Аудио 
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Экономика и бизнес
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Последние материалы
Морозильная камера забита? Вот как организовать пространство, не выбрасывая еду
От КАМАЗа к спокойствию: как новый муж Татьяны Булановой повлиял на её сны
Этот цвет волос сделает вас богаче – и дело не в деньгах
Тля атакует, а вы — без паники: натуральные методы спасают грядки и цветы
Режиссёр Андреасян рассказал, зачем снимает жену в своих проектах
Мотор прослужит в два раза дольше, если соблюдать простые правила
Перегрузки и минусовые цены: тёмная сторона энергонезависимости Финляндии
Самые большие домашние кошки: кого не удержать на руках
Один из восьми мужчин получает этот диагноз — и лишь немногие успевают вовремя
Эта тёртая штучка меняет фарш навсегда: добавь в мясо — и забудь про сухие котлеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.