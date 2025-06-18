Самцы, грибок и немного фантастики — рецепт борьбы с малярией найден

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные разработали модифицированный грибок, способный бороться с малярийными комарами, передаваясь половым путём. Заболевание, уносящее свыше 600 000 жизней ежегодно, в основном среди африканских детей, теперь может быть остановлено с помощью патогена, поражающего самок насекомых.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Укус комара

Новый грибок убивает малярийных комаров через спаривание

Metarhizium — грибок, известный своей способностью заражать насекомых — был генетически модифицирован, чтобы вырабатывать нейротоксины. Он передаётся через спаривание: заражённый самец инфицирует самку, после чего она погибает в течение двух недель. В полевых условиях в Буркина-Фасо смертность самок составила 90 %, в то время как в контрольной группе — лишь 4 %.

Преимущество перед пестицидами

Этот биологический подход не нарушает поведение комаров и не вызывает устойчивости, как это часто бывает с химическими средствами. Он использует естественные особенности размножения для сокращения популяции — без вмешательства в окружающую среду.

Прорыв в борьбе с тропическими болезнями

Метод уже показал высокую эффективность и может стать новой основой в борьбе с малярией и другими заболеваниями, передающимися через укусы насекомых. Технология сочетает точечное воздействие и устойчивость к биологическим вызовам.

Уточнения

Маляри́я - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles, вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.



