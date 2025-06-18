Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не путать задаток с авансом! Опасная ошибка при покупке недвижимости
Вот где в авто опаснее всего сидеть — и это не за рулём
Чувствую себя неловко: у жены Макаревича* забрали машину для нужд ЦАХАЛ
Сиять — не значит блистать салом: как вернуть контроль над кожей и самооценкой
Обычный краситель неожиданно оказался врагом рака — проверили на пациентах
Полисы КАСКО бьют по кошельку: в 2025 году средняя цена достигла 56 тысяч
Роскошь на грани: особняк с театром, бассейном и долгами уходит в никуда
Жара, укладки нет, а ты красива: волосы, которым не нужен фен
Итальянский отпуск без стресса: как избежать штрафов и других неприятных сюрпризов

Самцы, грибок и немного фантастики — рецепт борьбы с малярией найден

1:29
Здоровье

Учёные разработали модифицированный грибок, способный бороться с малярийными комарами, передаваясь половым путём. Заболевание, уносящее свыше 600 000 жизней ежегодно, в основном среди африканских детей, теперь может быть остановлено с помощью патогена, поражающего самок насекомых.

Укус комара
Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Укус комара

Новый грибок убивает малярийных комаров через спаривание

Metarhizium — грибок, известный своей способностью заражать насекомых — был генетически модифицирован, чтобы вырабатывать нейротоксины. Он передаётся через спаривание: заражённый самец инфицирует самку, после чего она погибает в течение двух недель. В полевых условиях в Буркина-Фасо смертность самок составила 90 %, в то время как в контрольной группе — лишь 4 %.

Преимущество перед пестицидами

Этот биологический подход не нарушает поведение комаров и не вызывает устойчивости, как это часто бывает с химическими средствами. Он использует естественные особенности размножения для сокращения популяции — без вмешательства в окружающую среду.

Прорыв в борьбе с тропическими болезнями

Метод уже показал высокую эффективность и может стать новой основой в борьбе с малярией и другими заболеваниями, передающимися через укусы насекомых. Технология сочетает точечное воздействие и устойчивость к биологическим вызовам.

Уточнения

Маляри́я - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles, вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Наука и техника
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию Аудио 
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Еда и рецепты
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Соседи Ирана по региону не допустят прихода к власти в Тегеране марионеток США Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Последние материалы
Соседи Ирана по региону не допустят прихода к власти в Тегеране марионеток США
Не путать задаток с авансом! Опасная ошибка при покупке недвижимости
Вот где в авто опаснее всего сидеть — и это не за рулём
Чувствую себя неловко: у жены Макаревича* забрали машину для нужд ЦАХАЛ
Сиять — не значит блистать салом: как вернуть контроль над кожей и самооценкой
Обычный краситель неожиданно оказался врагом рака — проверили на пациентах
Самцы, грибок и немного фантастики — рецепт борьбы с малярией найден
Полисы КАСКО бьют по кошельку: в 2025 году средняя цена достигла 56 тысяч
Финны потребовали срочно перекрыть экспорт лесной продукции из России в Японию
Роскошь на грани: особняк с театром, бассейном и долгами уходит в никуда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.