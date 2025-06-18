Не сложные диеты, а простые решения: как уберечь сердце с помощью питания

Кардиолог Ирина Васильева советует не перегружать рацион модными системами и жёсткими ограничениями. Для здоровья сердца важно, чтобы питание было понятным, сбалансированным и основанным на привычных продуктах.
Ключевыми продуктами для сердечно-сосудистой системы являются овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые злаки. Они насыщают организм клетчаткой, витаминами и микроэлементами, помогая поддерживать здоровье сосудов и снижать уровень холестерина.
Сахар — под контролем
Добавленный сахар и ультраобработанные продукты лучше ограничить. Их избыток связан с воспалением, нарушением обмена веществ и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Средиземноморская диета — надёжная база
Васильева называет средиземноморскую диету оптимальной для сердца. Она проста в исполнении и богата полезными компонентами. Важно избегать жёстких низкокалорийных диет, так как они могут вызвать дефицит питательных веществ и негативно повлиять на психоэмоциональное состояние.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.