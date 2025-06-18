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Не сложные диеты, а простые решения: как уберечь сердце с помощью питания

1:13
Здоровье

Кардиолог Ирина Васильева советует не перегружать рацион модными системами и жёсткими ограничениями. Для здоровья сердца важно, чтобы питание было понятным, сбалансированным и основанным на привычных продуктах.

сахар
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сахар

Как питание влияет на сердце: советы кардиолога

Ключевыми продуктами для сердечно-сосудистой системы являются овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые злаки. Они насыщают организм клетчаткой, витаминами и микроэлементами, помогая поддерживать здоровье сосудов и снижать уровень холестерина.

Сахар — под контролем

Добавленный сахар и ультраобработанные продукты лучше ограничить. Их избыток связан с воспалением, нарушением обмена веществ и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Средиземноморская диета — надёжная база

Васильева называет средиземноморскую диету оптимальной для сердца. Она проста в исполнении и богата полезными компонентами. Важно избегать жёстких низкокалорийных диет, так как они могут вызвать дефицит питательных веществ и негативно повлиять на психоэмоциональное состояние.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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