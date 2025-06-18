Читайте этикетку, а не калории — сахар играет в прятки лучше всех

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие продукты кажутся безвредными, но на деле содержат большое количество добавленного сахара. Эндокринолог Юлия Вараева предупреждает: скрытый сахар может оказаться там, где его вовсе не ожидаешь.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прилавок с фруктами и овощами

Где прячется сахар: предупреждение эндокринолога

Салатные соусы и консервированные продукты часто содержат сахар наряду с солью — в качестве консерванта. Также высокое содержание сахара зафиксировано в кашах быстрого приготовления, особенно с "вкусами" и добавками.

Снеки и фастфуд — сахарные ловушки

Среди прочих "сахарных бомб" врач назвала фастфуд, ореховые пасты, булочки для бургеров и всевозможные снеки. Даже если вкус не сладкий, состав может содержать немалое количество сахара.

Внимание на этикетку

Сладкие напитки — лидеры по скрытому сахару. Вместо них стоит выбирать обычную воду. Вараева советует всегда читать состав: сахар может быть замаскирован под "глюкозу", "декстрозу", "сироп" и другие названия.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

