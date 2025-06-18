Читайте этикетку, а не калории — сахар играет в прятки лучше всех

Многие продукты кажутся безвредными, но на деле содержат большое количество добавленного сахара. Эндокринолог Юлия Вараева предупреждает: скрытый сахар может оказаться там, где его вовсе не ожидаешь.
Салатные соусы и консервированные продукты часто содержат сахар наряду с солью — в качестве консерванта. Также высокое содержание сахара зафиксировано в кашах быстрого приготовления, особенно с "вкусами" и добавками.
Снеки и фастфуд — сахарные ловушки
Среди прочих "сахарных бомб" врач назвала фастфуд, ореховые пасты, булочки для бургеров и всевозможные снеки. Даже если вкус не сладкий, состав может содержать немалое количество сахара.
Внимание на этикетку
Сладкие напитки — лидеры по скрытому сахару. Вместо них стоит выбирать обычную воду. Вараева советует всегда читать состав: сахар может быть замаскирован под "глюкозу", "декстрозу", "сироп" и другие названия.
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.
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