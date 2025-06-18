Пишешь — и узнаёшь диагноз: ИИ-ручка определяет болезнь по движению руки

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные разработали уникальное устройство — умную ручку с искусственным интеллектом, способную выявлять ранние признаки болезни Паркинсона. Новый метод может стать доступной и недорогой альтернативой традиционным способам диагностики, особенно в регионах с ограниченными медицинскими возможностями.

Фото: flickr.com by Eric Bailey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клавиатура, тетрадь и ручка

Умная ручка с ИИ распознаёт болезнь Паркинсона по почерку

В ручку встроен магнитоупругий наконечник, а чернила — ферромагнитные. Это позволяет фиксировать мельчайшие движения руки не только по бумаге, но и в воздухе. Полученные данные преобразуются в электрические сигналы и анализируются с помощью ИИ, выявляя характерные признаки заболевания.

Высокая точность уже на старте

В ходе тестирования устройство продемонстрировало точность выше 95 % при различении почерка пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей. Исследование включало 16 участников, и даже на малой выборке результаты оказались многообещающими.

Потенциал для глобального применения

Болезнью Паркинсона страдают около 10 миллионов человек по всему миру. Умная ручка может стать важным инструментом раннего выявления заболевания и повысить шансы на своевременное лечение.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт - это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

