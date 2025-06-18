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Колбаса, бульканье и бактерии: почему окрошку нельзя хранить долго

1:20
Здоровье

Эксперт Роскачества Елена Спеценко предупреждает: окрошка — коварное блюдо. В ней сочетаются продукты с коротким сроком хранения и чувствительные к температуре заправки. Если нарушить условия хранения, риск отравления возрастает многократно.

Окрошка
Фото: Adobe Stock by yaroshenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Почему окрошку нельзя хранить дольше суток: советы эксперта

Даже в холодильнике окрошку стоит хранить не более 24 часов. А если заправка — это кефир, сыворотка или квас, то безопасное время сокращается до 6-8 часов. При комнатной температуре патогены начинают размножаться уже через 2-3 часа, а само блюдо может начать бродить.

Продукты под контролем

Чем чувствительнее ингредиенты — тем выше риск. Колбаса, мясо или квас с истекающим сроком годности могут стать причиной серьёзной интоксикации. Особенно быстро начинает бродить окрошка на квасе, даже если остальные компоненты ещё свежие.

Как готовить правильно

Лучшее решение — хранить ингредиенты отдельно, а смешивать их перед подачей. Если вкус, запах или консистенция блюда изменились, особенно появились пузырьки газа, — окрошку стоит выбросить. Безопасность всегда важнее.

Уточнения

Окро́шка - традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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