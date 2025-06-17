Суши — праздник для одних и испытание для других

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Рейн поясняет: опасность суши заключается не в блюде как таковом, а в использовании сырой рыбы. Если она низкого качества или плохо обработана, есть риск заражения паразитами и болезнетворными микроорганизмами.

Фото: tamasushi is licensed under Free More info темаки-суши

Кому не стоит есть суши: предупреждение диетолога

Будущим мамам суши противопоказаны. В случае заражения патогенами может пострадать не только женщина, но и развивающийся ребёнок. Даже небольшое количество заражённой рыбы способно спровоцировать осложнения.

Детям и пожилым — с осторожностью

Иммунная система у детей и пожилых людей работает слабее, и пищевые инфекции у них чаще приводят к тяжёлым последствиям. Поэтому этим возрастным группам рекомендуется исключить сырую рыбу из рациона.

Хронические болезни — повод отказаться

Людям с хроническими заболеваниями также лучше избегать суши. Ослабленный иммунитет снижает устойчивость к инфекциям, а значит, риск осложнений возрастает.

Уточнения

Су́ши - блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов.

