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Суши — праздник для одних и испытание для других

1:05
Здоровье

Диетолог Наталья Рейн поясняет: опасность суши заключается не в блюде как таковом, а в использовании сырой рыбы. Если она низкого качества или плохо обработана, есть риск заражения паразитами и болезнетворными микроорганизмами.

темаки-суши
Фото: tamasushi is licensed under Free More info
темаки-суши

Кому не стоит есть суши: предупреждение диетолога

Будущим мамам суши противопоказаны. В случае заражения патогенами может пострадать не только женщина, но и развивающийся ребёнок. Даже небольшое количество заражённой рыбы способно спровоцировать осложнения.

Детям и пожилым — с осторожностью

Иммунная система у детей и пожилых людей работает слабее, и пищевые инфекции у них чаще приводят к тяжёлым последствиям. Поэтому этим возрастным группам рекомендуется исключить сырую рыбу из рациона.

Хронические болезни — повод отказаться

Людям с хроническими заболеваниями также лучше избегать суши. Ослабленный иммунитет снижает устойчивость к инфекциям, а значит, риск осложнений возрастает.

Уточнения

Су́ши - блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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