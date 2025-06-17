Порядок еды важнее, чем кажется — особенно если хочешь застегнуть джинсы

Американские исследователи опубликовали в Nature Medicine данные, которые помогают снизить скачки уровня глюкозы в крови. Оказалось, что порядок приёма пищи влияет на метаболические реакции организма и чувство насыщения.
В исследовании приняли участие 55 человек, некоторые из них имели признаки предиабета. В ходе эксперимента участники сначала ели клетчатку, жир или белок, а только затем — углеводы, например, рис. Такой порядок приёма пищи замедлял рост уровня глюкозы в крови. Особенно эффективно замедляющим фактором оказался жир.
Почему это помогает
Ранние и резкие скачки сахара вызывают чувство голода уже вскоре после еды, что приводит к перееданию и набору веса. Когда же пик глюкозы оттягивается или смягчается, сытость сохраняется дольше, а соблазн перекусить снижается.
Простая привычка с большим эффектом
Исследователи считают, что изменение порядка потребления компонентов пищи может стать действенным инструментом в борьбе с лишним весом и нарушениями обмена веществ — особенно для тех, кто находится в группе риска по диабету.
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