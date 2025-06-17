Ложное облегчение: что не помогает справиться со стрессом, а делает хуже

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Мария Игнатьева предупреждает: популярные методы борьбы со стрессом часто оказываются иллюзией. Например, шопинг действительно вызывает кратковременный всплеск дофамина, но не устраняет первопричину. Более того, импульсивные покупки могут обернуться долгами и финансовыми проблемами, усиливая тревожность.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина грызет ногти

Что не работает при стрессе: советы психолога

Тяга к сладкому, фастфуду и другим калорийным продуктам в период стресса кажется утешением. Однако регулярное "заедание" негативных эмоций способствует набору веса и увеличивает риски развития хронических заболеваний.

Алкоголь — временное забвение с последствиями

Алкоголь может дать ощущение расслабления, но это обманчиво. Наутро тревога возвращается, а вместе с ней — упадок сил и угрызения совести. Такое поведение только усугубляет эмоциональное состояние.

Жертвенность и драматизм — лишние спутники

По словам эксперта, важно не зацикливаться на жалости к себе и не утопать в драматизации происходящего. Эти модели поведения мешают справляться с ситуацией и только затягивают стрессовое состояние.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

