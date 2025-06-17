Лето на вкус — но не для всех: ягоды, которые стоит есть с осторожностью

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1:05
Здоровье

Черешня и клубника — летние фавориты, богатые витаминами и антиоксидантами. Однако, как объясняет эндокринолог Антон Поляков, в некоторых случаях их употребление может нанести вред.

Черешня
Фото: Own work by Clayoquot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Черешня

Кому стоит отказаться от черешни и клубники: пояснение эндокринолога

Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения не рекомендуется есть много этих ягод. Кислоты и грубая клетчатка могут раздражать слизистую и усугублять состояние.

Аллергикам — с особым вниманием

При наличии пищевой аллергии важно быть особенно аккуратным. Клубника и черешня часто усиливают аллергические проявления, особенно если речь идёт о непереносимости фруктовых кислот или пыльцевом перекрёсте.

Ограничения для кормящих женщин

Женщинам в период лактации стоит воздержаться от чрезмерного потребления этих ягод, особенно если они привозные. Экзотическая продукция может содержать следы химикатов и вызывать аллергию у ребёнка через грудное молоко.

Уточнения

Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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