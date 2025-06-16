Фрукты под подозрением: сколько можно съесть, чтобы не навредить себе

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский биолог и специалист по вопросам долголетия Вальтер Лонго считает, что привычка есть много фруктов ежедневно может навредить. В интервью El Español он объяснил: избыток фруктозы — природного сахара, содержащегося в фруктах — может нарушать обмен веществ и вызывать скачки уровня глюкозы.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежие фрукты

Сколько фруктов полезно есть в день: взгляд эксперта по долголетию

Лонго обращает внимание на "голубые зоны" — регионы с высокой продолжительностью жизни, например, Окинаву в Японии. Их обитатели потребляют фрукты в ограниченном количестве, что, по мнению эксперта, подтверждает важность умеренности.

Конкретные рекомендации

Оптимально ограничиться таким количеством фруктов, которое даёт около 30 граммов углеводов в день. Это может быть, например, небольшая порция винограда. Такой подход помогает избежать перегрузки организма фруктозой и снижает риски метаболических нарушений.

Умеренность — залог здоровья

По словам Лонго, регулярное превышение допустимого уровня фруктозы может приводить к ожирению и другим хроническим проблемам. Он призывает к сбалансированному рациону, в котором фрукты — важный, но не доминирующий элемент.

Уточнения

Долгожительство — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

