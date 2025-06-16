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Фрукты под подозрением: сколько можно съесть, чтобы не навредить себе

1:19
Здоровье

Американский биолог и специалист по вопросам долголетия Вальтер Лонго считает, что привычка есть много фруктов ежедневно может навредить. В интервью El Español он объяснил: избыток фруктозы — природного сахара, содержащегося в фруктах — может нарушать обмен веществ и вызывать скачки уровня глюкозы.

Свежие фрукты
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие фрукты

Сколько фруктов полезно есть в день: взгляд эксперта по долголетию

Лонго обращает внимание на "голубые зоны" — регионы с высокой продолжительностью жизни, например, Окинаву в Японии. Их обитатели потребляют фрукты в ограниченном количестве, что, по мнению эксперта, подтверждает важность умеренности.

Конкретные рекомендации

Оптимально ограничиться таким количеством фруктов, которое даёт около 30 граммов углеводов в день. Это может быть, например, небольшая порция винограда. Такой подход помогает избежать перегрузки организма фруктозой и снижает риски метаболических нарушений.

Умеренность — залог здоровья

По словам Лонго, регулярное превышение допустимого уровня фруктозы может приводить к ожирению и другим хроническим проблемам. Он призывает к сбалансированному рациону, в котором фрукты — важный, но не доминирующий элемент.

Уточнения

Долгожительство — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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