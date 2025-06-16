Курица изменилась — и на мясе это видно: что означают белые прожилки

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ещё в начале XX века кур держали ради яиц, а мясо получали лишь от старых птиц. Всё изменилось с появлением бройлеров — цыплят, которых разводят исключительно ради мяса. Благодаря аграрным технологиям куриное мясо стало массовым продуктом, но ускоренный рост птиц не прошёл бесследно.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Откуда берутся белые полоски на куриной грудке и что они означают

Учёные из Болонского университета ещё в 2013 году выяснили, что белые полосы на курином филе — это не просто эстетическая особенность. Они свидетельствуют об ухудшении качества мяса. В таких грудках жирность почти в три раза выше, а содержание белка ниже.

Например, грудка без полос содержит 0,78 % жира. При умеренных полосках — уже 1,46 %, а при выраженных — 2,53 %. Это прирост на 87 % и 224 % соответственно.

Причина — ускоренный рост и селекция

Белые полосы появляются из-за селекционного давления: современные гибридные куры растут быстро и достигают массы, несравнимой с их предками. Это влияет на структуру мышечных волокон и приводит к нарушению обменных процессов в тканях.

От джунглей до супермаркетов

Современные бройлеры происходят от красной джунглевой курицы, одомашненной примерно 10 000 лет назад. За это время птица из дикого лесного обитателя превратилась в источник быстрого белка — с побочными эффектами, видимыми невооружённым глазом.

Уточнения

Бро́йлер - скороспелый гибрид мясных кур, других видов домашних птиц или кроликов, полученный путём межпородного скрещивания (гетерозис).

