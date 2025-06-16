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Всего 5 часов в неделю — и риск гипертонии уходит на задний план

1:20
Здоровье

С возрастом многие теряют привычку к регулярной физической активности — и это может стать одной из причин развития гипертонии. Эпидемиолог Кирстен Биббинс-Доминго из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировала данные более 5100 человек, наблюдаемых на протяжении 30 лет. Выяснилось: отказ от активности в среднем возрасте увеличивает риск проблем с давлением.

Давление
Фото: allfreephotos.net by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Давление

Минимальная физическая активность против гипертонии: что советуют учёные

Регулярные умеренные и интенсивные нагрузки оказались действенным способом снижения артериального давления. Те участники, кто выполнял не менее пяти часов умеренной активности в неделю, значительно реже сталкивались с гипертонией.

Аэробика спасает сердце

Наиболее эффективной оказалась аэробная активность: быстрая ходьба, езда на велосипеде и другие кардионагрузки. Особенно выраженный эффект замечен у людей с повышенным риском — у них наблюдалось ощутимое снижение систолического давления.

Даже небольшой прогресс важен

Даже незначительное понижение артериального давления снижает вероятность инсульта и инфаркта. Главное — сохранять регулярность и не прерывать привычку двигаться.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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