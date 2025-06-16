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Стресс не вызывает рак — но в этой истории есть нюанс

1:12
Здоровье

Онколог Михаил Котов рассказал, какие представления о раке не подтверждаются научными данными. По его словам, нет доказательств, что смартфоны вызывают опухоли мозга, дезодоранты — рак груди, а микроволновки — онкологию органов пищеварения.

Женщина грызет ногти
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Женщина грызет ногти

Стресс, сахар и гаджеты не вызывают рак напрямую: развенчание мифов

Многие считают, что хронический стресс — прямая причина рака. Врач пояснил: сам по себе стресс не вызывает опухоли, но может ослаблять иммунную систему, снижая способность организма противостоять нарушениям на клеточном уровне.

ГМО и сахар — не враги

Употребление сахара или продуктов с ГМО не связано с ростом злокачественных клеток. Также ошибочно мнение, что рак "питается" сахаром. Глюкоза — универсальный источник энергии и для здоровых, и для больных клеток.

Когда сахар всё же опасен

Отказ от сахара не остановит рак, зато его избыток повышает риск ожирения. А именно лишний вес, как подчеркнул специалист, признан одним из значимых факторов риска онкологии.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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