Стресс не вызывает рак — но в этой истории есть нюанс

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Михаил Котов рассказал, какие представления о раке не подтверждаются научными данными. По его словам, нет доказательств, что смартфоны вызывают опухоли мозга, дезодоранты — рак груди, а микроволновки — онкологию органов пищеварения.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина грызет ногти

Стресс, сахар и гаджеты не вызывают рак напрямую: развенчание мифов

Многие считают, что хронический стресс — прямая причина рака. Врач пояснил: сам по себе стресс не вызывает опухоли, но может ослаблять иммунную систему, снижая способность организма противостоять нарушениям на клеточном уровне.

ГМО и сахар — не враги

Употребление сахара или продуктов с ГМО не связано с ростом злокачественных клеток. Также ошибочно мнение, что рак "питается" сахаром. Глюкоза — универсальный источник энергии и для здоровых, и для больных клеток.

Когда сахар всё же опасен

Отказ от сахара не остановит рак, зато его избыток повышает риск ожирения. А именно лишний вес, как подчеркнул специалист, признан одним из значимых факторов риска онкологии.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



