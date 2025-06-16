Что в молоке важнее: мягкость обработки или стойкость на полке

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молоко по-прежнему вызывает споры: одни считают его необходимым, другие — ненужным для взрослых. Врачи Станислав Иcковских и Ольга Ильичева объясняют, как выбрать правильный продукт. Если важна свежесть и мягкое воздействие температуры — лучше подойдёт пастеризованное молоко. Для длительного хранения оптимальны стерилизованные или ультрапастеризованные варианты.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоко

Как выбрать молоко: пастеризованное или стерилизованное

Козье молоко легче усваивается и меньше вызывает дискомфорт в животе. Зато в коровьем выше содержание витамина B12 и фолиевой кислоты. Однако при лактозной непереносимости оба вида исключаются.

Сколько пить и кому с осторожностью

После 30 лет у многих снижается активность фермента лактазы. Поэтому не стоит выпивать больше 400 мл молока в день. Кисломолочные продукты — более щадящий вариант, особенно для людей с чувствительным пищеварением.

Как определить качественное молоко

Врачи советуют избегать продуктов с сухим молочным порошком в составе. Оптимальная жирность — 2,5-3,5 %. Покупать молоко лучше в тетрапаке или непрозрачной бутылке. Чем меньше срок хранения — тем натуральнее напиток.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

