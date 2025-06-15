Эти ягоды впитывают не только солнце: что остаётся на плодах у трассы

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выхлопы, пыль и микробы — невидимая угроза

Фрукты и ягоды, продаваемые вдоль трасс, могут представлять серьёзную опасность для здоровья. По словам биотехнолога Марины Золотаревой, такие продукты накапливают вредные вещества из выхлопных газов и дорожной пыли, включая микробы. Особенно уязвимы ягоды, лежащие в открытых лотках.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Почему не стоит покупать фрукты у дороги: вред, который не смоешь

Основную угрозу несут тяжёлые металлы и полициклические ароматические углеводороды. Эти соединения проникают в мякоть и не удаляются даже при тщательном мытье. Систематическое употребление таких фруктов может привести к накоплению токсинов в организме.

Самые опасные — мягкие ягоды

Мягкие ягоды особенно подвержены загрязнению: они впитывают больше вредных веществ, а вымыть их без повреждений практически невозможно. Плюс к этому — на поверхности часто остаются микробы, способные вызвать расстройства пищеварения.

Что можно купить и как обезопасить себя

Наиболее безопасными считаются плоды с плотной кожурой — груши, яблоки и сливы. Их допустимо покупать у дороги, но только при условии, что вы тщательно промоете их с использованием специальных средств перед употреблением.

Уточнения

Я́года - многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с тонким кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.

