Ели манго каждый день — результат оказался неожиданным даже для врачей

Учёные из Journal of the American Nutrition Association провели исследование, чтобы выяснить влияние манго на здоровье. В нём участвовали женщины от 50 до 70 лет с избыточным весом. Каждый день они употребляли по 330 граммов мякоти манго сорта Атаулфо.
Спустя 14 дней зафиксировано снижение как систолического, так и диастолического давления, а также общего уровня холестерина. Кроме того, манго помогло сгладить резкие скачки уровня сахара в крови после еды.
Долгосрочный потенциал и дозировка
Микроциркуляция крови не изменилась, но исследователи предполагают, что более продолжительное употребление фрукта в меньших количествах может быть даже эффективнее.
Богатый состав экзотического фрукта
Манго содержит бета-каротин, калий, витамин С, растворимую клетчатку, полифенолы и другие ценные вещества, способствующие поддержанию здоровья сердца и обмена веществ.
Ма́нго - плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
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