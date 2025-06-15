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Ели манго каждый день — результат оказался неожиданным даже для врачей

1:08
Здоровье

Учёные из Journal of the American Nutrition Association провели исследование, чтобы выяснить влияние манго на здоровье. В нём участвовали женщины от 50 до 70 лет с избыточным весом. Каждый день они употребляли по 330 граммов мякоти манго сорта Атаулфо.

Манго
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Манго

Манго улучшает работу сердца и обмен веществ: итоги исследования

Спустя 14 дней зафиксировано снижение как систолического, так и диастолического давления, а также общего уровня холестерина. Кроме того, манго помогло сгладить резкие скачки уровня сахара в крови после еды.

Долгосрочный потенциал и дозировка

Микроциркуляция крови не изменилась, но исследователи предполагают, что более продолжительное употребление фрукта в меньших количествах может быть даже эффективнее.

Богатый состав экзотического фрукта

Манго содержит бета-каротин, калий, витамин С, растворимую клетчатку, полифенолы и другие ценные вещества, способствующие поддержанию здоровья сердца и обмена веществ.

Уточнения

Ма́нго - плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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