Утро больше не враг: как просыпаться рано и не чувствовать себя зомби

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привыкание к ранним подъёмам зависит от внутренних биоритмов. Люди с вечерним хронотипом, так называемые "совы", могут научиться вставать немного раньше, но просыпаться до рассвета для них — задача почти невозможная. На самом деле, истинных "сов" среди нас всего около 5 %. Большинство относится к смешанному типу и может вполне комфортно пробуждаться с рассветом.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка под одеялом

Как научиться вставать раньше: два подхода без стресса

Один из вариантов — установить будильник на нужное время и начинать день строго по нему. Метод работает быстро, но требует от организма резкой перестройки. Изменение циркадных ритмов часто сопровождается усталостью и чувством внутренней ломки.

Плавная адаптация для комфорта

Более щадящий путь — это постепенное смещение времени пробуждения вперёд, по 15 минут каждый день. Такой подход помогает телу адаптироваться без стресса и перегрузок.

Важно учитывать здоровье

Эксперименты с режимом сна лучше проводить, если вы полностью здоровы. В иных случаях лучше проконсультироваться с врачом и не форсировать изменения.

Уточнения

Хронотип — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных.

